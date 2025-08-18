فعالان رسانه ظرفیت خوبی برای توسعه صلح و سازش در جامعه هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین ابراهیم حمیدی، صبح دوشنبه در آئین اعطای احکام صلح یاران رسانه معاونت حل اختلاف استان کرمان خطاب به حاضران در این نشست گفت: امروز به این منظور دور هم جمع شده ایم که مسئولیت خطیر دیگری را به شما برادران و خواهران واگذار کنیم و از ظرفیت بزرگ شما در امر بسیار مهم توسعه فرهنگ صلح و سازش بهره مندی ۵٩٠ شویم.

وی اظهار داشت: معتقدم تشکیل هیأت‌های صلح رسانه‌ای، کار بسیار پر خیر و برکتی است و این افراد می‌توانند در امر صلح و سازش تلاش‌های شایان توجهی داشته باشند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که محدودیتی برای صدور حکم صلح یاری اصحاب رسانه نداریم، عنوان کرد: تلاش می‌شود که از جایگاه اصحاب رسانه برای توسعه فرهنگ صلح و سازش استفاده حداکثری صورت گیرد.

حمیدی، با تاکید بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش گفت: فعالان رسانه‌ای ظرفیت بسیار خوبی در استان هستند که ضمن استفاده از توان آنها برای توسعه صلح و سازش در جامعه، می‌توان از این ظرفیت برای حل اختلافات بین همنوعان و هم صنف‌های آنها نیز بهره جست.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی ضمن بیان این مطلب که یکی از مسائل مهم در فرهنگ دینی اسلام و سایر ادیان الهی، موضوع صلح، سازش و بخشش است، اظهار داشت: رفع خصومت‌ها و رفع اختلاف‌ها و نزاع‌ها از طریق صلح و سازش همواره مورد تاکید خداوند قرار داشته است و خداوند در آیات متعددی از قرآن کریم نیز به این موضوع تاکید داشته است.

وی عنوان کرد: خداوند ضمن آنکه حق قصاص را برای افرادی که مورد ظلم و تجاوز قرار گرفته‌اند، قائل شده و در کنار آن نیز توصیه به گذشت و بخشش داشته است.

وی با اشاره به اینکه کمک به ترویج فرهنگ صلح و سازش از موضوعاتی است که خداوند به همه مردم نیز درباره آن توصیه کرده است، تاکید کرد: سالهاست قوه قضائیه موضوع ساماندهی و ترویج فرهنگ صلح و سازش را با اهداف کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت آغاز کرده و موفقیت‌های چشمگیری نیز در این حوزه داشته است.

رئیس کل دادگستری استان کرمان اضافه کرد: قوه قضائیه در مسیر توسعه صلح و سازش، بر استفاده از ظرفیت‌های مردم برای رفع خصومت‌ها و نزاع‌ها و توسعه صلح و سازش در جامعه تاکید دارد و تنها کار سازماندهی بر عهده قوه قضائیه خواهد بود.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی بیان کرد: جلوگیری از ورودی پرونده‌های غیر مهم به دادگستری یکی از اهداف راه اندازی شوراهای حل اختلاف و هیأت‌های صلح به شمار می‌رود زیر هر چه از ورود پرونده‌های خرد به دادگستری جلوگیری شود، قضات فرصت بیشتری برای رسیدگی به پرونده‌های مهم‌تر خواهند داشت و این هدف در قوه قضائیه دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: هدف نهایی از تشکیل شوراها و هیأت‌های صلح، اجرای دستورات الهی در حوزه توسعه صلح و سازش در جامعه است.

رئیس شورای قضائی استان کرمان با اشاره به این مطلب که سنگ بنای شوراهای حل اختلاف توسط مرحوم آیت الله هاشمی شاهرودی در قوه قضائیه گذاشته شده است، تاکید کرد: امروز آثار و برکات فعالیت شوراهای حل اختلاف را در جلب رضایت در پرونده‌های قصاص و توسعه صلح و سازش شاهد هستیم و این تجربه بسیار موفق و خوب در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران رقم خورده است.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی گفت: با اجرای قانون جدید شوراهای حل اختلاف، رسیدگی و صدور حکم به دادگاه‌های صلح واگذار شده و شوراهای صلح و سازش باید صرفاً به موضوع مهم ترویج فرهنگ صلح و سازش و ورود به پرونده‌هایی که بتوانند رضایت شکات و اولیای دم را بگیرند.

وی تصریح کرد: در قانون جدید به نحوی پیش بینی شده است که مردم قبل از مراجعه به دادگستری، بتوانند اختلافات خود را از طریق صلح و سازش حل کنند.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: چون در قانون شوراهای حل اختلاف یکسری شرایط قانونی برای اعضای این شوراها در نظر گرفته شده است، موجب شد بخشی از ظرفیت شوراهای حل اختلاف از جمله متنفذین و ریش سفیدان که شرایط تحصیلی، سنی و … را ندارند، نتوانند در شوراها فعالیت کنند و از این رو ظرفیت این افراد در توسعه صلح و سازش مغفول می‌ماند که با شکل گیری هیأت‌های صلح در کنار شوراهای حل اختلاف، این ظرفیت نیز مورد توجه واقع شده و در حال حاضر در ده‌ها اداره، نیروی انتظامی و مساجد هیأت‌های صلح راه اندازی شده‌اند.

حجت الاسلام و المسلمین حمیدی با اشاره به این مطلب که در حال حاضر ۸۴ هیأت صلح در کنار شعب شوراهای حل اختلاف فعالیت دارند، گفت: قریب دو هزار نفر در قالب هیأت‌های صلح آموزش دیده‌اند تا بتوانند اختلافات مردم را با صلح و سازش حل کنند.