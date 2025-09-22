بیمارستان «محک» مشمول درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال نیست

آراسب احمدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای تأسیس محک طی یک برنامه ۵ تا ۷ ساله، برنامهای برای حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان در سراسر ایران طراحی شده و اکنون محک از بیماران در ۴۲ بیمارستان دولتی و دانشگاهی در سراسر کشور و بیمارستان محک حمایت همه جانبه دارد و تمامی هزینههای دارو و درمان کودکان را رایگان تأمین میکند.
وی، بخش عمده هزینههای محک را مرتبط با دارو عنوان کرد و گفت: مسیر تشخیص و درمان در دنیا به سوی بهبودی است و امروز کمتر روشهایی مانند شیمی درمانی و رادیوتراپی استفاده میشوند و درمان سرطان به سوی درمانهای «تارگت تراپی» که رو به توسعه و اثربخش هستند، حرکت میکنند.
مدیرعامل مؤسسه محک ادامه داد: از سوی دیگر داروهای سرطان عمدتاً وارداتی و گرانقیمت بوده و با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تأثیر قرار میگیرند. این در حالی است که بسیاری از داروهای جدید یا در فهرست بیمه نیستند یا سازمانهای بیمهگر از آنها حمایت نمیکنند.
وی گفت: هزینههای دارو و درمان کودکان مبتلا به سرطان بسته به نوع سرطان، طول درمان، مرحله آن و…، متغیر است اما به صورت میانگین در سال ۱۴۰۳ هزینههای دارو و درمان یک کودک مبتلا به سرطان در سال ۱۳۰ میلیون تومان بوده است.
احمدیان تاکید کرد: انتظار میرود وزارت بهداشت و شورایعالی بیمه برای قرار گرفتن داروهایی که در فهرست بیمه نیستند سرعت عمل بیشتری داشته باشند، چرا که هزینههای سرسامآور این داروها تنها با اتکای به کمکهای مردمی قابل تأمین نیست.
وی درباره اجرای مصوبه درمان رایگان کودکان زیر ۷ سال نیز توضیح داد: این مصوبه تنها شامل هزینههای بستری در بیمارستانهای دولتی میشود و خدمات سرپایی، داروها، و تشخیص بیماری را شامل نمیشود. همچنین، بیمارستان محک به عنوان یک بیمارستان خیریه، مشمول این مصوبه نیست و هزینههای درمانی در این بیمارستان به صورت رایگان برای بیماران ارائه میشود.
احمدیان با اشاره به اقدامات آینده محک در راستای استراتژی تحول درمان، اظهار داشت: از سال ۱۴۰۴ تا ۱۴۰۶ نیز علاوه بر تومورهای مغزی، برنامههای مرتبط با پیوند و سارکوم نیز پیگیری میشود و هدف ما این است که بیمارستان محک تا آن زمان برای هر نوع سرطان کودک، یک گروه تخصصی فعال داشته باشد.
