آراسب احمدیان، در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ابتدای تأسیس مؤسسه محک طی یک دوره ۵ تا ۷ ساله، برنامه‌ای برای حمایت همه جانبه از کودکان مبتلا به سرطان در سراسر ایران طراحی شده و اکنون محک از بیماران در ۴۲ بیمارستان دولتی و دانشگاهی در سراسر کشور و بیمارستان محک، حمایت همه جانبه دارد و تمامی هزینه‌های مرتبط با دارو و درمان کودکان را به صورت رایگان تأمین می‌کند.

وی، بخش عمده هزینه‌های محک را مرتبط با دارو دانست و افزود: مسیر تشخیص و درمان در دنیا به سوی بهبودی است و امروز کمتر روش‌هایی مانند شیمی درمانی و رادیوتراپی استفاده می‌شوند و درمان سرطان به سوی درمان‌های تارگت تراپی که رو به توسعه و اثربخش هستند، حرکت می‌کنند.

احمدیان ادامه داد: از سوی دیگر، داروهای سرطان عمدتاً وارداتی و گران قیمت هستند و با نوسانات نرخ ارز به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرند. این در حالی است که بسیاری از داروهای جدید یا در فهرست بیمه نیستند یا سازمان‌های بیمه‌گر از آنها حمایت نمی‌کنند.

وی تاکید کرد: انتظار می‌رود وزارت بهداشت و شورای‌عالی بیمه سلامت برای قرار گرفتن داروهایی که در فهرست بیمه نیستند، سرعت عمل بیشتری به خرج دهند، چرا که هزینه‌های سرسام‌آور این داروها تنها با کمک‌های مردمی قابل تأمین نیست.

احمدیان افزود: از سال ۱۴۰۱ استراتژی تحول درمان و تحول دیجیتال را در دستور کار قرار دادیم. در حوزه درمان، نخستین گام ما پیوستن به پروتکل‌های بین‌المللی و برنامه ریزی برای استفاده از برنامه یکپارچه تشخیص و درمان بر اساس استانداردهای بین المللی بوده است.

وی ادامه داد: با این رویکرد برنامه یکپارچه تشخیص و درمان تومورهای مغزی بر اساس مدل MDT (درمان چند تخصصی) در بیمارستان محک راه‌اندازی شد، روشی که در آن تمامی متخصصان مرتبط با یک پرونده به صورت مشترک درباره روند درمان تصمیم می‌گیرند. این برنامه در سال ۱۴۰۳ وارد فاز اجرایی شده و بخشی از عملیات جاری بیمارستان محک است.