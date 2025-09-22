کاروانسراها ظرفیت مغفول گردشگری استان سمنان؛ طرح توجیهی تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمید دهرویه صبح دوشنبه در کارگروه میراث فرهنگی با موضوع کاروانسرا در محل استانداری سمنان با بیان اینکه کاروانسراها ظرفیت مغفول گردشگری در استان است، ابراز داشت: اکثر این کاروانسراها در مسیر تهران به مشهد قرار دارد و دارای پتانسیل خوب برای جذب گردشگر است.

وی با بیان اینکه این کاروانسراها می‌تواند بستر مناسب برای توسعه اقتصادی استان تلقی شود، افزود: کاروانسراها ظرفیتی که کمک به ماندگاری و اقامت مسافران می‌کند.

معاون اقتصادی استاندار سمنان خواستار تدوین طرح توجیهی سرمایه گذاری در کاروانسراها شد و ابراز داشت: این اقدام به معرفی فرصت سرمایه گذاری در استان سمنان کمک خواهد کرد.

دهرویه با بیان اینکه برخی از این کاروانسرا فعال و سرپا هستند، تصریح کرد: انتظار می‌رود این کاروانسراها به نحو مطلوب به مسافران و گردشگران عبوری معرفی شود.

وی افزود: در این راستا استفاده مطلوب از امکانات و روش‌های جدید تبلیغاتی باید در دستور کار واقع شده و سرمایه گذاران حوزه کاروانسراها از آموزش لازم برخوردار شوند.