۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۱:۳۱

بوی نامطبوع در یزد ناشی از آتش‌سوزی انبار یک واحد صنعتی بود

بوی نامطبوع در یزد ناشی از آتش‌سوزی انبار یک واحد صنعتی بود

یزد- اداره کل محیط زیست یزد اعلام کرد: بوی نامطبوعی که در روزهای اخیر موجب نگرانی شهروندان شده بود، ناشی از آتش‌سوزی در انبار یک واحد صنعتی بوده و ارتباطی با واحدهای صنعتی آلاینده ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی اداره کل محیط زیست استان یزد در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: پس از دریافت شکایات مردمی و گزارش‌های متعدد درباره انتشار بوی نامطبوع در سطح شهر یزد، گروه‌های گشت و پایش این اداره کل در ۲۴ ساعت گذشته به‌صورت مستمر نسبت به بررسی تمامی نقاط محتمل اقدام کردند.

بر اساس نتایج بررسی‌ها، مشخص شد بوی منتشره به آلودگی یا فعالیت صنعتی خاصی مرتبط نبوده و همان‌گونه که در پیگیری‌های اولیه نیز اعلام شده بود، منشأ آن آتش‌سوزی انبار یکی از واحدهای صنعتی است.

مسئولان ذی‌ربط با همکاری دستگاه‌های متولی عملیات مهار آتش را به پایان رسانده‌اند و پیش‌بینی می‌شود مشکل انتشار بو به‌زودی به‌طور کامل برطرف شود.

