۷ مدرسه با ۳۹ کلاس درس در شهرستان رزن در دست ساخت

به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد جهانیان صبح دوشنبه با بیان اینکه تراکم بالای کلاس‌ها در شهرستان رزن تقریباً حذف شده است، اظهار کرد: هم‌اکنون هفت مدرسه با مجموع ۳۹ کلاس درس در شهرستان رزن در حال احداث است که سه پروژه شامل دبیرستان ۱۲ کلاسه فاطمیه، دبستان ۹ کلاسه ملابداغ و دبستان ۶ کلاسه خورونده در آبان‌ماه افتتاح خواهد شد.

وی با بیان اینکه اجرای این پروژه‌ها در چارچوب نهضت توسعه عدالت آموزشی دولت چهاردهم انجام می‌شود، افزود: پیشبرد این طرح‌ها با همراهی و مشارکت مدیران و خیران مردمی در حال انجام است.

فرماندار رزن همچنین بر سیاست توزیع متوازن جمعیت دانش‌آموزی در مدارس شهرستان تأکید کرد و گفت: در حال حاضر تنها یک مدرسه دارای کلاسی با تراکم بیش از ۳۵ دانش‌آموز شناسایی شده و در بقیه مدارس چنین شرایطی وجود ندارد.