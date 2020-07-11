۱۷ مدرسه فرسوده تنکابن نیازمند نوسازی است

جعفر صالحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ۱۵۲ مدرسه دولتی فعال در حال حاضر، ۱۰۲ مدرسه پس از انقلاب اسلامی ساخته‌شده و حدود ۱۷ مدرسه فرسوده نیز در شهرستان وجود دارد که نیازمند بهسازی و نوسازی است.



صالحی بابیان اینکه حدود ۷۸ مدرسه در اثر بارش برف سال ۹۲ از ۲۰ درصد تا ۱۰۰ درصد تخریب‌شده بودند، اضافه کرد: از این تعداد ۱۲ مدرسه به‌طور کامل تخریب‌شده بود که ۹ باب از آن مجدداً به‌طور کامل احداث شد.



رئیس آموزش‌وپرورش تنکابن اظهار داشت: حدود ۱۶ مدرسه جدید ساخت در طی سال‌های اخیر در تنکابن گشایش‌یافته و پروژه‌های در حال ساخت نیز شامل دبستان شهید مدنی که ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و دبیرستان ۱۲ کلاسه سماک محمدی خرم‌آباد که ساخت آن به اتمام رسیده و پروژه بزرگ درمانگاه فرهنگیان است.



این مسئول ادامه داد: پژوهشکده شهید چمران با پیشرفت فیزیکی ۴۰ درصد و با تأمین اعتبار سه میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اوراق مشارکتی در حال انجام بوده و همچنین مدرسه سه کلاسه روستای دارآباد با پیشرفت فیزیکی ۳۰ درصد در حال ساخت است.



وی بیان داشت: پروژه ۱۲ کلاسه میدان تختی تنکابن که چندین سال با رکود مواجه شده بود با تأمین اعتبار ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان از محل اوراق مشارکت مجدداً ساخت آن از سر گرفته شد.



رئیس آموزش‌وپرورش تنکابن بابیان اینکه تنکابن ازنظر تراکم دانش‌آموز در شهر و کمبود فضاهای آموزشی با مشکل مواجه است، خاطرنشان کرد: افزایش خانه‌ها و اپارتمانهای مسکونی درسطح شهر سبب تراکم دانش‌آموز شده است.



وی گفت: اداره آموزش‌وپرورش تنکابن در بخش پروژه‌های مصوب ملی طرح بازآفرینی شهری دو پروژه شهید امینی ۱۲ کلاسه شیرود بااعتبار ۱۲ میلیارد تومان و دبستان شهید مراد خانی و شهیدان کاظمی بااعتبار ۷ میلیارد تومان را در ستاد بازآفرینی شهرستان و استان مصوب کرده است.



صالحی افزود: دو پروژه خیر ساز شامل یک مرکز ورزشی در مرکز استعدادهای درخشان شهید بهشتی و یک سالن چندمنظوره در بلوار شیرودی هم در این شهرستان پیگیری می‌شود که هم‌اکنون مراحل تصویب خود را می‌گذراند.



وی بابیان اینکه دبستان شاقوزکوتی که در اثر برف ۹۲ تخریب‌شده بود در حال ساخت است، گفت: دبستان شهید آیت‌الله مدنی هم که براثر بارش برف تخریب‌شده بود، ساختمآن‌هم‌جوار آن را بازسازی کردیم اما باید ساختمان دوم آن‌هم احداث شود زیرا فضا کافی نیست



صالحی اصلاح سیستم گرمایشی مدارس را کاری بسیار بزرگ قلمداد و تصریح کرد: این موضوعی است که مورد تأکید مجلس شورای اسلامی، دولت و نظام اسلامی قرارگرفته و در همین زمینه ۱۰ مدرسه در تنکابن به سیستم گرمایشی تابشی، ۶۵ مدرسه به سیستم گرمایشی پکیج، و ۱۰ مدرسه هم به بخاری‌های گازی بی‌خطر مجهز شدند.



این مسئول بابیان اینکه چهار مدرسه در مناطق محروم تنکابن مراحل آخر اصلاح سوخت خود را می‌گذراند خاطرنشان کرد: ۶ مدرسه در مناطق محروم باقی می‌ماند که در صورت اصلاح سوخت این مدارس، جشن جمع‌آوری بخاری گازی و نفتی را برگزار می‌کنیم.



وی بابیان اینکه تعمیرات و تجهیزات و فضای فیزیکی مدارس همواره هزینه‌بر و زیاد است، گفت: هوشمند سازی ۱۳۰ کلاس در تنکابن در طی این سال‌ها انجام‌شده و با توجه به شیوع ویروس کرونا تقویت این موضوع می‌تواند زمینه آموزش آنلاین و غیرحضوری را به نحوی مطلوب فراهم سازد.



صالحی بابیان اینکه ۵۰ مدرسه بر اساس قرارداد فی‌مابین وزارت ارتباطات و آموزش‌وپرورش در سه‌ماهه اخیر به اینترنت مجهز شدند، تصریح کرد: صرف اینترنت کافی نبوده و بایستی مدارس به تابلوهای هوشمند مجهز شوند.



وی در بخش دیگر سخنان خود به شیوه پرداخت سرانه و عوارض ۵ درصد هم پرداخت و خاطرنشان کرد: چنانچه این دو موضوع مهم پیگیری شده و سرفصل‌های آن به‌طور کامل به آموزش‌وپرورش پرداخت شود، این نهاد در تأمین هزینه‌های خویش با مشکلات کمتری مواجه می‌شود.



این مسئول همچنین درباره تبدیل فضاهای آموزشی بلااستفاده به نحو احسن هم‌سخن گفت و افزود: اگر این موضوع به‌درستی تبیین شود ما درزمینهٔ درآمد پایدار به نقطه مطلوب می‌رسیم و در همین زمینه تاکنون تغییر کاربری سه واحد در تنکابن انجام‌شده است.