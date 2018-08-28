۱۶۱ کلاس درس به فضای آموزشی گیلان اضافه می شود

به گزارش خبرنگار، علی اکبری اوسط مقدم پیش از ظهر سه شنبه در حاشیه مراسم افتتاح دبستان ۱۲ کلاسه شهید فکوری در شهرستان تالش، اظهارکرد: در هفته دولت امسال ۱۶۱ کلاس درس مورد بهره برداری قرار می گیرد.

وی با بیان اینکه این تعداد کلاس درس در قالب ۳۰ پروژه است، افزود: سرانه فضای آموزشی در استان گیلان ۴.۸۳ متر مربع بوده که میانگین استاندارد آن ۸.۳ متر مربع است.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان همچنین به پراکندگی جمعیت دانش آموزی در کلاس های درس نیز اشاره و آن را استان گیلان ۲۱ نفر در هر کلاس و در کشور ۲۲ نفر عنوان کرد و گفت: این آمار در شهرستان تالش برای هر کلاس درس ۱۸ نفر است.

وی در ادامه به بهره برداری از دبستان ۱۲ کلاسه شهید فکوری در شهرستان تالش نیز اشاره و خاطرنشان کرد: این مدرسه در زمینی به مساحت سه هزار و ۵۰۰ متر مربع با اعتبار بیش از دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان احداث شده است.

اوسط مقدم همچنین تصریح کرد: افزایش فضای سبز و توسعه خودآموزی دانش آموزان در کنار آموزش‌های تحصیلی از جمله رویکردهایی است که از سوی اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس گیلان در اجرای پروژه ها دنبال می شود.