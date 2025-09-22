زکات به گفتمان روز جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح صبح دوشنبه در نشست شورای زکات شهرستان دشتستان اظهار کرد: این نشست به منظور بررسی عملکرد نیم‌سال اول و برنامه‌ریزی برای ارتقای فعالیت‌های زکات در سطح شهرستان تشکیل شده است.

وی تبلیغات محیطی مؤثر توسط کمیته امداد، تبلیغ منبری و چهره به چهره توسط امامان جمعه و جماعات و فعالیت‌های میدانی و مردمی توسط رابطین زکات در روستاها را از برنامه‌های مهم برای ترویج فرهنگ زکات عنوان کرد.

امام جمعه دشتستان هدف این فعالیت‌ها را ترویج فرهنگ زکات، افزایش مشارکت مردمی و تحقق عدالت اجتماعی در سایه آموزه‌های اسلامی عنوان کرد و افزود: با همدلی و تلاش جمعی، زکات را به گفتمان روز جامعه تبدیل کنیم.

مهدی اتابک رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) برازجان و دبیر شورای زکات در ابتدای جلسه گزارشی از جمع‌آوری و هزینه کرد زکات در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه داد و مشارکت مؤثر مردم و عاملان زکات را مثبت ارزیابی کرد.

رئیس اداره اجرایی زکات کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر نیز گزارشی از فعالیت‌های دبیرخانه شورای زکات استان ارائه داد و برنامه‌های آتی این دبیرخانه را در راستای توسعه و ساماندهی امور زکات تشریح کرد.

موسوی‌نژاد نقش شوراهای شهرستانی را در تحقق اهداف کلان زکات بسیار مهم دانست.