به گزارش خبرنگار مهر، سید اکبر عدنانی پیش از ظهر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هزینه کرد زکات به صورتی است که ریالی در مبالغ زکات دخل و تصرف نمیشود و در مسیری که رفع محرومیت از چهره شهرها و روستاهای استان است، طبق دستورالعملهای اعلام شده هزینه میشود.
وی تصریح کرد: زکات سهم فقرا و جزو اموال آنها محسوب میشود که کمیته امداد به عنوان مسئول جمعآوری این امر باید پاسخگو باشد و در راستای جلب و اعتماد فقرا عمل کند.
مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتستان ادامه داد: با طراحی و تدوین برنامهای هدفمند و استراتژیک در راستای تبلیغ، اطلاعرسانی، فرهنگ سازی و نیز جذب و هزینه کرد زکات به نفع محرومین اقدامات بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
عدنانی اظهار کرد: ظرفیت و پتانسیل خوبی در عرصه جمع آوری زکات در سطح شهرستان وجود دارد که با استفاده از فضای همدلی و حسن نیت خیرین و عاملین زکات، بسترهایی فراهم شده تا سنت حسنه و الهی ذکات بیش از گذشته مورد توجه این نهاد قرار گیرد.
مدیر کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان دشتستان یادآور شد: تلاش میشود فرهنگ زکات مستحبی در مناطقی که جمعآوری زکات واجب کمتر است ترویج یابد تا با توجه به این که پرداخت زکات به طور مستقیم برای رسیدگی به امور نیازمندان، فقرا، عمران و آبادانی هزینه میشود در محرومیت زدایی این مناطق نیز موثر واقع شود.
وی بیان کرد: با نظارت کمیته امداد، کل زکات جمعآوری شده در هر شهر و روستایی در همان محل در راستای رفع مشکلات نیازمندان هزینه میشود.
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