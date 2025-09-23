  1. دین و اندیشه
دستور اسلام برای حل نزاع و اختلافات مالی چیست؟

در روایتی آمده است که امام صادق(ع) مبلغی نزد مفضل بن عمر کوفی امانت گذاشته بودند تا در صورت بروز نزاع مالی میان شیعیان، با پرداخت آن، اختلاف پایان یافته و آبروی مکتب اهل‌بیت(ع) حفظ شود.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین شیخ حسین انصاریان استاد حوزه علمیه در سخنانی اظهار داشت: در یکی از نقل‌ها از امام صادق (ع) آمده است که ایشان یار نیکوکاری داشتند که سرپرست کاروان‌های زیارتی به مکه بود. آن فرد می‌گوید روزی با دامادم بر سر مسئله ارث در کوچه مشاجره می‌کردیم. در همین هنگام، مفضل بن عمر کوفی از کنار ما عبور کرد و پس از مشاهده جدال، مدتی ایستاد تا شاید اختلاف پایان یابد، اما درگیری ما ادامه پیدا کرد.

وی افزود: مفضل ما را به منزل خود دعوت کرد و برای خاتمه بخشیدن به نزاع، چهارصد درهم نقد پرداخت و خواستار آن شد که هر یک حق خود را برداشته و به مشاجره پایان دهیم. او یادآور شد که برازنده نیست دو پیرو مکتب جعفری در انظار عمومی بر سر مسائل مالی نزاع کنند؛ چرا که این رفتار موجب خدشه به آبروی شیعه و اهل‌بیت (ع) می‌شود. همچنین از هر دو طرف تعهد گرفت که دیگر این مشاجره ادامه نیابد.

انصاریان اضافه کرد: پس از این واقعه، مفضل توضیح داد که وجه پرداختی از اموال شخصی او نبوده، بلکه امام صادق (ع) مبلغی نزد او امانت نهاده و فرموده بودند: هرگاه دو شیعه را دیدی که بر سر مسائل مالی به نزاع برخاسته و حاضر به گذشت نیستند، از این مال استفاده کن تا اختلافشان برطرف شود و شأن و حرمت شیعه و مکتب اهل‌بیت (ع) آسیب نبیند.

در ادامه بخشی از این سخنرانی تقدیم مخاطبان می‌شود:

