به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان با صدور بیانیهای به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس عنوان کرد: ملت ایران تا آخرین نفس از دستاوردهای انقلاب پاسداری میکند.
در این بیانیه آمده است: هشت سال ایستادگی و رشادت بیبدیل ملت انقلابی و مبارز ایران در میدان دفاع مقدس، حماسههای پرافتخار بیشماری را در صحیفه انقلاب اسلامی به ثبت رسانده است؛ صفحاتی که با روح ایمان، خون پاک شهیدان و مقاومت رزمندگان اسلام نگاشته شده و گواهی میدهد که ملت مسلمان و شریف ایران تحت امر رهبری حکیمانه معمار کبیر انقلاب اسلامی امام خمینی (ره)، توطئه استکبار جهانی را با همبستگی خنثی و تجاوز رژیم بعثی عراق را مقتدرانه دفع کرده و پیروزی بزرگ جبهه حق علیه باطل را به ارمغان آورده است.
هشت سال دفاع مقدس، آزمون بزرگی بود که اقتدار و ماهیت ملت ایران را برای جهانیان آشکار کرد؛ ایمان خالصانه و توکل به خداوند متعال، پیروی و اطاعت از ولایت فقیه، عشق به میهن اسلامی و ایثار و جانفشانی در راه اسلام و قرآن، از جمله شاخصههای برجسته این دوران بود.
امروز از مکتب الهی دفاع مقدس، بزرگمردانی سربر آوردهاند که هرگز در برابر فشارها، تحریمها، تهدیدها و ترفندهای نرم و سخت دشمنان سر خم نمیکنند و جانانه در برابر تجاوز رژیم نامشروع صهیونیستی و شیطان بزرگ آمریکای جهانخوار میایستند و دشمن را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه به تعبیر ولی امر مسلمین حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (مد ظله العالی)، له میکنند.
این بیانیه همچنین ضمن بزرگداشت یاد شهدای والامقام هشت سال دفاع مقدس، تجلیل از رشادتهای ایثارگران، جانبازان و آزادگان سرافراز و تقدیر از صبر و فداکاری خانوادههای آنان، از همه عوامل و دستاندرکاران دومین کنگره ملی ۸ هزار شهید استان گیلان قدردانی کرده است.
ملت ولایتمدار و شهیدپرور ایران اسلامی تا آخرین نفس به عهد و پیمانی که با شهدای عظیمالشأن بسته پایبند است و تا آخرین قطره خون خود در برابر هرگونه تهدید و تجاوز دشمنان خواهد ایستاد و از دستاوردهای انقلاب اسلامی به ویژه نظام مقدس جمهوری اسلامی حراست و پاسداری خواهد کرد.
