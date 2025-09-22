بیانیه دانشگاه تهران به مناسبت چهل و پنجمین سالگرد دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این بیانیه به شرح زیر است:

به نام خدا

دوران پُرشکوه دفاع مقدس، یادآور دلاوری‌ها و حماسه‌آفرینی‌های ملتی است که با توکل بر خداوند متعال و اتکا به وحدت و همدلی، در برابر دشمن متجاوز ایستاد و آزادگی و سربلندی را برای این سرزمین به ارمغان آورد.

اکنون در آستانه چهل پنجمین سالگرد این رویداد بزرگ، بار دیگر به عمق حماسه‌ای می‌نگریم که تنها یک رویداد تاریخی نیست؛ بلکه دانشگاهی عظیم است که آموزه‌های آن عزت، ایمان و ایثار باید نسل به نسل منتقل شود تا فرزندان ایران همواره بدانند که در سخت‌ترین شرایط، با تکیه بر ایمان و وحدت، می‌توان از سرزمین و ارزش‌های والای آن پاسداری کرد.

تاریخ گواهی می‌دهد که ملت صلح‌طلب ایران هرگز آغازگر جنگ و تجاوز به دیگر کشورها نبوده، بلکه همواره با الهام از آموزه‌های ملی و دینی، پیام‌آور گفت‌وگو، تعامل و مدارا بوده است. متأسفانه کشورمان در دوران معاصر نیز با جنگ تحمیلی ۱۲ روزه روبرو شد و یک‌بار دیگر وحدت، همدلی و انسجام ملی خود را در دفاع از میهن، با رشادت‌های سربازان وطن به نمایش گذاشت.

دانشگاه تهران به‌عنوان پیشگام عرصهٔ علم و فرهنگ، همانند گذشته خود را متعهد می‌داند که با بهره‌گیری از سرمایه‌های علمی و فرهنگی، به ترویج فرهنگ غنی ایثار و ازخودگذشتگی بپردازد و بر اساس ضرورت‌های زمان، روحیهٔ فداکاری را در زمینه‌هایی مانند مشارکت بیشتر دانشگاهیان در حل مسائل کشور گسترش دهد و نقشی سازنده در توسعهٔ آیندهٔ ایران عزیز ایفا کند.

امروزه بیش از هر زمان دیگری، توسعه و پیشرفت کشور مستلزم آن است که دانشگاه‌ها و مراکز علمی-پژوهشی، در چارچوب مسئولیت اجتماعی خود فعالیت‌های علمی و پژوهشی را گسترش داده و تمامی توان خویش را برای حل مسائل بنیادین کشور بسیج کنند و نقشی مضاعف در توسعهٔ علمی و فناوری ایفا نمایند. همچنین کارگزاران سیاسی باید بکوشند ضمن حفظ سرمایهٔ اجتماعی موجود، از ظرفیت جامعهٔ دانشگاهی در حل چالش‌ها و ساختن آیندهٔ کشور بیش از پیش بهره ببرند.

اینجانب به نمایندگی از خانوادهٔ بزرگ دانشگاه تهران، با درود فراوان به روح بلند بنیان‌گذار کبیر انقلاب اسلامی، حضرت امام خمینی (ره)، و همه شهدای والامقام، فرارسیدن هفته دفاع مقدس را به مقام معظم رهبری، خانواده‌های گرامی شهدا، جانبازان، ایثارگران، رزمندگان، آزادگان و همه ملت شریف ایران، به‌ویژه دانشگاهیان عزیز تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، سربلندی و سرافرازی ایران عزیز و ایرانیان را در همه عرصه‌ها مسئلت دارم.

محمدحسین امید

رئیس دانشگاه تهران