داوم انقلاب اسلامی در گرو حرکت در مسیر شهداست

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین رجب‌پور ظهر دوشنبه و همزمان با نخستین روز هفته دفاع مقدس در دیدار با حجت‌الاسلام علی خورشیدی امام جمعه شهرستان، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام اظهار داشت: رزمندگان اسلام با کمترین امکانات نظامی و نیروی انسانی اما با اتکا به ایمان، توکل به خدا و رهبری مدبرانه امام خمینی (ره) توانستند در برابر ارتش مجهز رژیم بعث عراق مردانه ایستادگی کنند و شکست‌های پی‌درپی را به دشمن تحمیل نمایند.

وی افزود: ادامه مسیر انقلاب اسلامی در گرو حرکت در مسیر شهیدان، آرمان‌های امام راحل و اطاعت از رهبر معظم انقلاب اسلامی است و این خط سرخ باید همیشه زنده نگه داشته شود.

فرمانده سپاه بیجار در ادامه به برنامه‌های هفته دفاع مقدس در این شهرستان اشاره کرد و گفت: برپایی میز خدمت، تجلیل از پیشکسوتان، اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق محروم، نواختن زنگ مقاومت در مدارس، افتتاح پنل خورشیدی، عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری همایش پیاده‌روی، یادواره‌های خانگی شهدا و اجرای ویژه‌برنامه‌های فرهنگی در شهرها و بخش‌های مختلف شهرستان از جمله برنامه‌های محوری این هفته است.

وی تصریح کرد: هدف از اجرای این برنامه‌ها، زنده نگه داشتن فرهنگ ایثار و مقاومت و یادآوری دلاوری‌ها و رشادت‌های مردمان این سرزمین در هشت سال دفاع مقدس است.