به گزارش خبرنگار مهر، فرمانده سپاه بیجار پیش از ظهر یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس اظهار کرد: دشمنان با حمایت آمریکا و رژیم بعث عراق در سال ۱۳۵۹ به کشور اسلامی ایران حمله کردند، اما با ایستادگی شهدا، جانبازان و خانواده‌های معظم آنان، نتوانستند به اهداف شوم خود برسند و جنگ تحمیلی هشت ساله را پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: در طول هشت سال دفاع مقدس، قدرت‌های شرق و غرب درصدد شکست انقلاب اسلامی بودند، اما پشتیبانی مردم و ایثارگری رزمندگان، دشمن را ناکام گذاشت حتی جنگ ۱۲ روزه اخیر نیز با برنامه‌ریزی دشمنان تحمیل شد، اما با رهبری داهیانه انقلاب اسلامی، کشور از این بحران نیز عبور کرد.

فرمانده سپاه بیجار با بیان اینکه دشمن سه هدف اصلی را دنبال می‌کند، گفت: ناامیدسازی مردم، تضعیف دفاع از ایران اسلامی و کاهش حمایت‌های مردمی از نظام، از برنامه‌های محوری دشمن است بنابراین مسئولان باید با کاهش دغدغه‌های مردم و حل مشکلات معیشتی، امید و اعتماد اجتماعی را تقویت کنند.

وی با قدردانی از اجرای کنگره ۵ هزار و ۵۳۶ شهید استان کردستان، تصریح کرد: شهرستان بیجار با ۴۶۰ شهید والامقام، همواره در خط مقدم ایثار و مقاومت قرار داشته و یادواره‌ها و برنامه‌های متعددی در بزرگداشت مقام شهدا برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه بیجار با اشاره به برنامه‌های هفته دفاع مقدس گفت: در این ایام ۲۷۲ عنوان برنامه در پایگاه‌ها، مدارس، روستاها و بخش‌های مختلف شهرستان برگزار خواهد شد که ۱۴ عنوان آن شاخص است.

وی خاطرنشان کرد: این برنامه‌ها شامل برپایی میز خدمت، تجلیل از پیشکسوتان، اعزام تیم‌های پزشکی به مناطق محروم، نواختن زنگ مقاومت در مدارس، افتتاح پنل خورشیدی در شهر توپ‌آغاج، عطرافشانی گلزار شهدا، برگزاری همایش پیاده‌روی، یادواره‌های شهدای خانگی به‌صورت منزل‌محور، یادواره شهدای دانشمند هسته‌ای در دانشگاه و پویش کتابخوانی است.

فرمانده سپاه بیجار در پایان بر اهمیت استمرار فعالیت کمیته‌های فرهنگی و برگزاری یادواره‌های شهدا تأکید کرد و گفت: ایثار، مقاومت و فرهنگ قدردانی از شهدا باید در تمامی برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شهرستان زنده نگه داشته شود.