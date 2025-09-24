تعمیرات سنگین در فازهای ۹ و۱۰ پارس جنوبی؛ سکوها آماده تولید شدند

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها- حامد عرب زاده: تعمیرات اساسی سکوهای گازی فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی با موفقیت به پایان رسید و بیش از ۱۴ هزار نفر ساعت کار ایمن در این پروژه ثبت شد.

این عملیات گسترده که شامل بازبینی کامل تجهیزات فرآیندی، سیستم‌های ایمنی، خطوط انتقال و زیرساخت‌های پشتیبانی سکوها بود، با رعایت دقیق استانداردهای ایمنی و بهره‌گیری از فناوری‌های نوین انجام شد.

فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی از مهم‌ترین میادین گازی کشور هستند و تأمین بخشی از نیاز داخلی و صادرات انرژی را بر عهده دارند. سکوهای این فازها شامل سکوی تولید، سکوی پردازش و خطوط انتقال زیرسطحی است که به دلیل قرار گرفتن در شرایط دریایی و مواجهه با خورندگی و فشار بالا، نیازمند تعمیرات و نگهداری منظم و پیشگیرانه هستند. هرگونه توقف این سکوها می‌تواند تأثیر مستقیم بر تولید گاز، شبکه داخلی و برنامه‌های صادراتی کشور داشته باشد.

کارشناس انرژی به خبرنگار مهر گفت: سکوهای فازهای ۹ و ۱۰ قلب تولید گاز کشور هستند و تعمیرات اخیر نشان‌دهنده افزایش توان فنی نیروهای بومی است. مهندسان و تکنسین‌های ایرانی توانستند بدون نیاز به حمایت خارجی این پروژه را پیش ببرند.

آرش نیک‌روش افزود: توسعه توان داخلی در پروژه‌های نگهداری و تعمیر سکوهای دریایی، زمینه‌ساز خودکفایی صنعت نفت و گاز و کاهش وابستگی به پیمانکاران خارجی است. این تجربه نمونه‌ای عملی از ظرفیت واقعی نیروهای متخصص کشور به شمار می‌رود.

ثبت بیش از ۱۴ هزار نفرساعت کار ایمن

یکی از دستاوردهای قابل توجه این پروژه، ثبت بیش از ۱۴ هزار نفرساعت کار ایمن است.

کارشناسان صنعت نفت و گاز تاکید دارند که رعایت اصول ایمنی نه تنها از بروز حوادث جلوگیری می‌کند، بلکه موجب افزایش طول عمر تجهیزات و کاهش هزینه‌های عملیاتی می‌شود.

رئیس ایمنی و آتش‌نشانی معاونت عملیات و پشتیبانی شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به رعایت دقیق دستورالعمل‌ها و الزامات ایمنی در اجرای این عملیات، اعلام کرد: با توجه به ضرورت ایمن‌سازی محیط، پس از تخلیه فشار و ایزولاسیون خطوط تحت نظارت کامل تیم ایمنی، عملیات جداسازی و تعویض شیرهای ۳۲ اینچ اصلی قطع‌کننده جریان گاز با موفقیت به پایان رسید.

رضا غلامی با تشریح جزئیات اقدامات ایمنی خاطرنشان کرد: با توجه به حساسیت انتقال و جابه‌جایی شیرهای ESVD فوق سنگین از شناور به فضای محدود سکوها و کار روی خطوط تحت فشار، هماهنگی‌های لازم از طریق برگزاری مانورهای عملیاتی و جلسات آموزشی متعدد با مشارکت تیم‌های اجرایی انجام شد.

وی افزود: عملیات تعویض شیرها در دو سکو مطابق با رویه‌های ایمنی و برنامه زمانبندی مشخص انجام شد و در مجموع نزدیک به سه هزار نفر ساعت کار ایمن در این پروژه ثبت گردید.

توان نیروهای بومی؛ پشتوانه خودکفایی صنعت نفت

نقش نیروهای بومی در اجرای این پروژه از دیگر نقاط برجسته محسوب می‌شود. مهندسان و تکنسین‌های ایرانی با تکیه بر دانش و تجربه خود توانستند تعمیرات اساسی سکوها را بدون نیاز به حمایت خارجی انجام دهند. این موفقیت، نشانه‌ای از ارتقای توان فنی و عملیاتی نیروهای داخلی و گامی مهم در مسیر خودکفایی صنعت نفت و گاز ایران است.

جانشین عملیات تولید سکوهای ناحیه دو پارس جنوبی، اعلام کرد که تعمیرات اساسی سکوی SPD۱۱ به عنوان دومین سکوی گازی فازهای ۹ و ۱۰ در بخش‌های مکانیک، برق و ابزار دقیق، بازرسی و کارگاه تعمیرات عملیات، از روز ۲۵ مردادماه آغاز و با اجرای دستورکارهای فشرده طی ۱۹ روز کاری به پایان رسید.

پیمان کنار بلند افزود: در جریان این تعمیرات، شیرهای ایمنی و فرآیندی، ظروف و مخازن فرآیندی با مشارکت تیم‌های بازرسی در دریا و کارگاه‌های تعمیرات خشکی پایش شد و در حوزه ابزار دقیق نیز ۱۶۷ دستورکار شامل رفع ایراد، رفع نشتی، تست عملکرد و سرویس تجهیزات انجام گرفت.

کنار بلند با اشاره به ثبت هفت هزار و ۴۷۹ نفر ساعت کار ایمن و اجرای ۴۵۵ دستورکار گفت: بیشترین زمان کاری به میزان دو هزار و ۶۷۶ نفر ساعت مربوط به بخش مکانیک بود و عمده دستورکارهای تعمیراتی نیز به ترتیب به بخش‌های ابزار دقیق، مکانیک، بازرسی، کارگاه تعمیرات عملیات و برق اختصاص داشت.

وی یادآور شد که با تکمیل تعمیرات سکوی SPD۱۰ در ماه گذشته با ثبت بیش از هفت هزار نفر ساعت کار بدون حادثه، مجموع دو سکوی گازی فازهای ۹ و ۱۰ بیش از ۹۰۰ دستورکار و ۱۴ هزار نفر ساعت کار ایمن را تجربه کردند.

تحلیل‌ها نشان می‌دهد تمرکز بر توان داخلی در تعمیرات و نگهداری تجهیزات، علاوه بر افزایش ایمنی و کاهش هزینه‌ها، نقش مهمی در تداوم تولید پایدار انرژی دارد. تجربه موفق فازهای ۹ و ۱۰ می‌تواند الگویی برای سایر فازهای پارس جنوبی و میادین نفت و گاز کشور باشد و موجب ارتقای استانداردهای عملیاتی و مدیریتی شود.