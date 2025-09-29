تکیه بر توان داخل در پارس جنوبی؛ بازگشت سکوهای فاز ۱۳ به مدار تولید

خبرگزاری مهر، گروه استانها- حامد عرب زاده: فاز ۱۳ پارس جنوبی به عنوان یکی از فازهای کلیدی میدان مشترک گازی ایران و قطر، سهمی چشمگیر در تأمین انرژی کشور دارد.
توقف موقت برای تعمیرات اساسی چهار سکوی تولیدی این فاز، اقدامی ضروری برای افزایش ضریب اطمینان و پایداری تولید بود که خوشبختانه با اجرای دقیق برنامههای زمانبندی شده، این سکوها پس از ۱۲ روز تعمیرات فشرده دوباره به مدار تولید بازگشتند. این بازگشت، نویدبخش زمستانی آرامتر در حوزه تأمین انرژی برای کشور خواهد بود.
پارس جنوبی قلب تپنده صنعت گاز ایران و یکی از بزرگترین منابع انرژی جهان است. نقش این میدان مشترک در تأمین گاز خانگی، خوراک صنایع پتروشیمی و همچنین نیروگاههای برقآفرین، بهگونهای است که هرگونه وقفه در تولید میتواند آثار مستقیم و گستردهای بر اقتصاد و زندگی روزمره مردم داشته باشد. از همین رو، نگهداشت و تعمیرات به موقع سکوها، تضمینی برای استمرار امنیت انرژی و کاهش ریسکهای عملیاتی به شمار میرود.
نقش حیاتی در تأمین انرژی کشور
کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فازهای مختلف پارس جنوبی، به ویژه فاز ۱۳، نقش حیاتی در تأمین انرژی کشور دارند. استمرار تولید گاز در این فازها نه تنها تأمین نیاز خانگی و صنعتی را تضمین میکند، بلکه در ثبات و امنیت انرژی ایران نیز مؤثر است. مدیریت دقیق عملیات، تعمیرات به موقع و بهرهگیری از توان فنی متخصصان داخلی، کلید پایداری این منابع است.
به گفته محمدرضا حسینی، پایداری تولید در پارس جنوبی سبب کاهش ریسکهای عملیاتی و اقتصادی میشود و ایران را قادر میسازد تا بدون وابستگی به منابع خارجی، به تعهدات داخلی و بینالمللی خود در بخش انرژی عمل کند. نگهداشت و تعمیرات مستمر سکوها، تضمینکننده امنیت تولید و تداوم بهرهبرداری از این میدان استراتژیک محسوب میشود.
استفاده از توان متخصصان داخلی
آنچه در عملیات اخیر فاز ۱۳ اهمیت ویژه دارد، استفاده کامل از توان متخصصان داخلی در اجرای دستورکارهای پیچیده تعمیراتی است. این عملیات نشان داد که صنعت نفت و گاز ایران به بلوغی رسیده که میتواند بدون وابستگی به شرکتهای خارجی، پروژههای حساس و زمانبر را در موعد مقرر و با کیفیت مطلوب به پایان برساند. مدیریت زمان، رعایت استانداردهای ایمنی و بهکارگیری فناوریهای بومی، از نقاط قوت این عملیات به شمار میرود.
تجربه تعمیرات اساسی فاز ۱۳ بار دیگر اثبات کرد که تحریمها نتوانسته مانعی جدی در مسیر توسعه و بهرهبرداری از پارس جنوبی ایجاد کند. هرچند محدودیتهای بینالمللی دسترسی به تجهیزات و همکاریهای خارجی را دشوار کرده است، اما دانش و تجربه نیروهای داخلی این خلأ را پر کرده و عملاً صنعت گاز کشور را در برابر فشارهای بیرونی مقاوم ساخته است. این روند، ایران را در زمره کشورهایی قرار میدهد که قادر به صیانت از بزرگترین منبع انرژی خود به شکل مستقل هستند.
کارشناس حوزه انرژی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: عملیات تعمیرات اساسی فاز ۱۳ پارس جنوبی نشان داد که اتکا به نیروی متخصص داخلی میتواند خلأ ناشی از محدودیتهای بینالمللی را پر کند.
سعید افشاریان اضافه کرد: مدیریت چنین پروژههایی که فاصله سکوها از ساحل حدود ۱۰۰ کیلومتر است، نیازمند دانش فنی بالا و تجربه عملیاتی گسترده است. این موفقیت، نمادی از خودکفایی و اقتدار صنعتی ایران در حوزه انرژی است.
به گفته افشاریان، تداوم تولید پایدار گاز در این شرایط نه تنها امنیت انرژی داخلی را تضمین میکند، بلکه ایران را در میدانهای مشترک گازی با کشورهایی مانند قطر در موقعیت برابری قرار میدهد. اجرای پروژهها با نیروی داخلی، هزینهها را کاهش داده و مدیریت زمان و کیفیت را به شکل بهینه ممکن ساخته است.
نقش فاز ۱۳ در موازنه برداشت از میدان مشترک
از آنجا که میدان پارس جنوبی بهطور مشترک با کشور قطر مورد بهرهبرداری قرار میگیرد، هرگونه کاهش یا وقفه در تولید میتواند به زیان سهم ایران تمام شود. بازگشت سریع سکوهای فاز ۱۳ به چرخه تولید، پیام روشنی از عزم جدی ایران برای حفظ موازنه برداشت از این میدان مشترک است. استمرار تولید در این فاز نه تنها به سود اقتصاد داخلی است بلکه از منظر ژئوپلیتیک نیز اهمیت فراوان دارد.
رئیس تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی اظهار داشت: در راستای تأمین پایدار نیازهای مصرفی و با استفاده از ظرفیتهای پشتیبانی و عملیاتی موجود، اجرای تعمیرات اساسی سکوهای فاز ۱۳ پارس جنوبی در نیمه اول و دوم شهریورماه برنامهریزی و با موفقیت انجام شد.
نوید قربانجهرمی ادامه داد: در جریان تعمیرات اساسی سکوهای SPD13A و SPD13C بیش از هفت هزار و ۷۲۸ نفر ساعت کار بدون حادثه و ۵۶۴ دستورکار اجرایی شد و در سکوهای SPD13B و SPD13D نیز هشت هزار و ۵۴۲ نفر ساعت کار ایمن و ۵۵۲ دستورکار انجام گرفت که در مجموع ۱۶ هزار و ۲۷۰ نفر ساعت کار ایمن و یک هزار و ۱۱۶ دستورکار به ثبت رسید.
جهرمی تصریح کرد: بخش عمده فعالیتهای این سکوها در حوزههای مکانیک، برق و ابزار دقیق اجرا شد و در این فرآیند، عملکرد بخشهای مختلف، سامانههای برق و ایمنی پایش و تجهیزات شامل خطوط، مخازن تحت فشار و شیرآلات مورد بازرسی، شستوشو و کالیبراسیون قرار گرفت.
وی با بیان اینکه اجرای صفر تا صد برنامه تعمیرات اساسی در مدت زمان کوتاه نتیجه تلاش و تخصص نیروهای داخلی است، گفت: راهبری این تأسیسات عظیم در فاصله حدود ۱۰۰ کیلومتری از ساحل، از سنگینترین و حساسترین مأموریتهای کارکنان عملیاتی شرکت نفت و گاز پارس محسوب میشود.
رئیس تعمیرات اساسی سکوهای گازی پارس جنوبی ضمن قدردانی از کارکنان شاغل در حوزه سکوهای دریایی و واحدهای پشتیبانی خشکی، بر ضرورت مصرف صحیح انرژی در کشور تأکید کرد و افزود: کارکنان سکوهای پارس جنوبی با همه توان در مسیر اجرای تعمیرات ایمن و تولید پایدار گاز گام برمیدارند.
تعمیرات اساسی و بازگشت موفق چهار سکوی تولیدی فاز ۱۳ پارس جنوبی به مدار تولید، نقطه عطفی در مدیریت میادین انرژی کشور محسوب میشود. این موفقیت علاوه بر تضمین پایداری تولید گاز در ماههای پیشرو، جلوهای از اقتدار صنعتی و توان فنی متخصصان ایرانی است.
تداوم چنین اقدامات راهبردی، نه تنها امنیت انرژی کشور را تضمین میکند بلکه به تحقق سیاستهای کلان دولت در حوزه خودکفایی، توسعه پایدار و عدالت انرژی نیز یاری میرساند.
