به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا حاج علی بیگی پیش از ظهر دوشنبه در آئین جشن شکوفهها همزمان با آغاز سال تحصیلی در دبستان پروین اراک اظهار کرد: امید است سال تحصیلی جدید با فضای پرنشاط و امید همراه باشد و دانشآموزان با انگیزهای مضاعف در مسیر علم و دانش گام بردارند.
وی افزود: دبستان پروین، نمادی از تلاش و فداکاری خانوادههایی است که همواره در راستای ارتقای فرهنگ و علم کشور گام برداشتهاند.
حاج علی بیگی تصریح کرد: این مراسم به پاس فداکاریها و ایثارگریهایی برگزار میشود که منجر به تأمین امنیت و آرامش در کشور گردیده است و امروز ما در سایهی همین تلاشها و از جانگذشتگیها قادر به فعالیتهای علمی و اجتماعی در فضایی امن و آرام هستیم.
وی ادامه داد: اگر امروز در شرایطی امن و باثبات زندگی میکنیم، این دستاورد مرهون جانفشانیها و فداکاریهای عزیزانی است که جان خود را در راه دفاع از میهن و ملت فدای خاک وطن نمودند.
فرماندار اراک، ضمن اشاره به اهمیت تربیت نسل آینده و حفظ یاد شهدا، بر لزوم همکاری مستمر تمامی ارگانها و نهادها برای بهبود شرایط آموزشی و رفاهی دانشآموزان تأکید کرد.
