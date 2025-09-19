عبدالرضا حامدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس زمینهساز تقویت روحیه ملی و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و به ویژه میان دانشآموزان است.
وی با اشاره به برنامههای هفته دفاع مقدس در مدارس ساوه گفت: فضاسازی مدارس و غبارروبی نمازخانهها از تاریخ ۲۶ شهریور ماه آغاز شده و با برگزاری جشنهای غنچهها، جوانهها، عاطفهها و شکوفهها ادامه مییابد همچنین مراسم نمادین درختکاری در مدارس منتخب برگزار میشود.
رئیس آموزش و پرورش ساوه گفت: ویژه برنامه هفته دفاع مقدس با عنوان «روزی با شهدا» از روز ۳۱ شهریور در مدارس منتخب و کانون شهدای محراب برگزار خواهد شد، در این برنامهها، حضور فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادههای شهدا پیشبینی شده است.
حامدیخواه با اشاره به اهمیت هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس فرصتی است تا رشادتها و فداکاریهای رزمندگان هشت سال دفاع مقدس یادآوری شود و ارزشهای ایثار، مقاومت و پایمردی در برابر دشمنان به نسلهای جدید منتقل شود، همچنین زمینهساز تقویت روحیه ملی و فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه و به ویژه در بین دانشآموزان است.
وی ادامه داد: نواختن زنگ مهر و مقاومت و زنگ نماز اول وقت در روز اول مهر در دبستانها و تمام مدارس شهرستان انجام میشود و برنامههای متنوع فرهنگی شامل مسابقه «معلم خوب من»، دیدار با امام جمعه شهرستان، گلباران مزار شهدا و رونمایی از طرح بزرگ صبغه الله نیز طی روزهای ابتدایی سال تحصیلی برگزار خواهد شد.
رئیس آموزش و پرورش ساوه ادامه داد: دیدار با خانواده معظم شهدا و تجلیل از فرزندان شهدا در مدارس منتخب از جمله برنامههای شاخص در هفته دفاع مقدس است و تمامی این برنامهها با همکاری معاونت پرورشی، بسیج دانشآموزی و بسیج فرهنگیان اجرا میشود.
