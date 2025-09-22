به گزارش خبرنگار مهر، میترا تیموری پیش از ظهر دوشنبه در آئین جشن شکوفه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی در دبستان پروین اراک اظهار کرد: در حال حاضر، کشور ایران بیش از هر زمان دیگری فرصت‌ها و امکانات مناسبی برای رشد و شکوفایی دختران فراهم کرده است.

وی افزود: نقش مادران و معلمان در تربیت نسل آینده و ایجاد اعتماد به نفس و استقلال در دختران کشورمان بسیار حائز اهمیت است.

تیموری تصریح کرد: در سال‌های اخیر، شاهد پیشرفت قابل توجه دانش آموزان در حوزه‌های علمی، ورزشی و فرهنگی بوده‌ایم و این روند رو به رشد در آینده ادامه خواهد داشت.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان ادامه داد: در تاریخ این سرزمین، دخترانی بوده‌اند که در حوزه‌های مختلف از جمله علم، سیاست و هنر خوش درخشیده‌اند.

وی تاکید کرد: امروز، دختران ایرانی با استفاده از امکانات آموزشی و شرایط برابر، قادر به دستیابی به قله‌های علم و دانش هستند.

تیموری افزود: مادران باید دختران خود را به گونه‌ای تربیت کنند که نه تنها برای خود، بلکه برای میهنشان نیز تلاش کنند و در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان افراد مؤثر و نقش‌آفرین عمل نمایند.

وی تصریح کرد: اکنون در شرایطی از امنیت و آرامش برخورداریم که این نعمت را مدیون فداکاری‌های شهیدانی هستیم که جان خود را در راه دفاع از میهن عزیزمان فدای وطن کردند.

تیموری گفت: تمامی آحاد جامعه باید در جهت اعتلای میهن عزیزمان تلاش کنند تا نسل‌های آینده نیز در چنین فضایی به رشد و شکوفایی دست یابند.