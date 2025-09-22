  1. استانها
  2. مرکزی
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۲۵

دختران ایران توانایی درخشش در تمامی عرصه‌ها را دارند

اراک- مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان گفت: دختران ایران با توجه به پیشرفت‌های چشمگیر در عرصه‌های مختلف علمی، فرهنگی و اجتماعی، توانایی درخشش در تمامی عرصه‌ها را دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، میترا تیموری پیش از ظهر دوشنبه در آئین جشن شکوفه‌ها همزمان با آغاز سال تحصیلی در دبستان پروین اراک اظهار کرد: در حال حاضر، کشور ایران بیش از هر زمان دیگری فرصت‌ها و امکانات مناسبی برای رشد و شکوفایی دختران فراهم کرده است.

وی افزود: نقش مادران و معلمان در تربیت نسل آینده و ایجاد اعتماد به نفس و استقلال در دختران کشورمان بسیار حائز اهمیت است.

تیموری تصریح کرد: در سال‌های اخیر، شاهد پیشرفت قابل توجه دانش آموزان در حوزه‌های علمی، ورزشی و فرهنگی بوده‌ایم و این روند رو به رشد در آینده ادامه خواهد داشت.

مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور زنان ادامه داد: در تاریخ این سرزمین، دخترانی بوده‌اند که در حوزه‌های مختلف از جمله علم، سیاست و هنر خوش درخشیده‌اند.

وی تاکید کرد: امروز، دختران ایرانی با استفاده از امکانات آموزشی و شرایط برابر، قادر به دستیابی به قله‌های علم و دانش هستند.

تیموری افزود: مادران باید دختران خود را به گونه‌ای تربیت کنند که نه تنها برای خود، بلکه برای میهنشان نیز تلاش کنند و در حوزه‌های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به عنوان افراد مؤثر و نقش‌آفرین عمل نمایند.

وی تصریح کرد: اکنون در شرایطی از امنیت و آرامش برخورداریم که این نعمت را مدیون فداکاری‌های شهیدانی هستیم که جان خود را در راه دفاع از میهن عزیزمان فدای وطن کردند.

تیموری گفت: تمامی آحاد جامعه باید در جهت اعتلای میهن عزیزمان تلاش کنند تا نسل‌های آینده نیز در چنین فضایی به رشد و شکوفایی دست یابند.

