به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا پیرحسینلو پیش از ظهر دوشنبه در آئین جشن شکوفهها همزمان با آغاز سال تحصیلی در دبستان پروین اراک اظهار کرد: امیدوارم این دانشآموزان که امروز وارد دنیای علم و ادب میشوند، در مسیر پیشرفت و موفقیت، با بهرهگیری از آموزشهای علمی و تربیتی گام بردارند.
وی افزود: جشن شکوفهها به ما میآموزد که در یک فرآیند آموزشی مشترک با خانوادهها و نهادهای آموزشی قرار داریم و باید همواره در همکاری با یکدیگر برای دستیابی به اهداف عالیه تربیت و آموزش تلاش کنیم.
پیرحسینلو تصریح کرد: خیران مدرسهساز استان با تلاشهای خود در راستای تأسیس و بازسازی مدارس، نه تنها به بهبود شرایط آموزشی کمک میکنند، بلکه الگویی از همت و نیکوکاری برای همه ما هستند.
وی ادامه داد: همکاریهای مستمر نهادهای دولتی و غیردولتی در جهت بهبود کیفیت آموزشی، همواره مورد تاکید است چراکه پیشرفت و شکوفایی نظام تعلیم و تربیت تنها از طریق همافزایی و همکاریهای گسترده محقق میشود.
مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی تاکید کرد: امید است دانشآموزان با جدیت و پشتکار در مسیر علم و آگاهی پیش روند و در سایه امام زمان (عج) به موفقیت و پایداری دست یابند.
وی گفت: والدین باید همچنان در کنار مدارس و معلمان قرار داشته باشند و در راستای تربیت نسل آیندهساز ایران اسلامی، همگام با آنان گام بردارند.
پیرحسینلو افزود: جشن شکوفهها برای دانشآموزان، آغازگر مسیری مهم است که با حمایتهای خانوادهها و معلمان محترم، میتوانند به بهترین نحو به ثمر بنشیند.
شایان ذکر است؛ جشن شکوفهها بهعنوان نمادی از همافزایی مسئولین، اولیا و خیران در توسعه فرآیندهای آموزشی استان مرکزی برگزار شد.
این جشن، نه تنها برای دانشآموزان کلاس اولی که به دنیای علم گام گذاشتهاند، بلکه برای همه کسانی که در پیشبرد اهداف نظام تعلیم و تربیت تلاش میکنند، روزی پرمعنا و یادآور تعهدات اجتماعی است.
