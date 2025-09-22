  1. استانها
قم شهری فراتر از یک شهر معمولی است

قم- فرمانده سپاه قم با بیان اینکه قم شهری فراتر از یک شهر معمولی است، گفت: قم جایگاهی بین‌المللی در جهان اسلام دارد و این ویژگی اهمیت خدمت‌رسانی در این شهر را دوچندان می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ فتح‌الله جمیری ظهر دوشنبه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم بر ضرورت هم‌افزایی و همکاری همه دستگاه‌ها و نهادها در خدمت به مردم تأکید و اظهار کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید احمد کاظمی خدمت به مردم را بزرگ‌ترین وظیفه خود می‌دانستند و این رویکرد باید سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد.

وی با بیان اینکه قم شهری فراتر از یک شهر معمولی است، تصریح کرد: قم جایگاهی بین‌المللی در جهان اسلام و به‌ویژه در جهان تشیع دارد و این ویژگی اهمیت خدمت‌رسانی در این شهر را دوچندان می‌کند.

فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) با اشاره به جایگاه معنوی مدیریت شهری افزود: عضویت در شورا و مدیریت شهری قم نعمتی الهی است، چرا که این مسئولیت ارتباط مستقیم با مردم دارد و خادمان مردم باید قدردان این توفیق باشند.

جمیری با تأکید بر لزوم همکاری سپاه و مدیریت شهری قم خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات مستمر و ایجاد تعامل نزدیک میان سپاه، مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات مردم را با کمترین هزینه و در کوتاه‌ترین زمان حل‌وفصل کند.

در این دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی سپاه در عرصه‌های مختلف، بر تقویت تعامل و برگزاری جلسات مشترک برای رفع مشکلات شهر تأکید کردند.

