به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ فتحالله جمیری ظهر دوشنبه به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس در دیدار با اعضای شورای اسلامی شهر مقدس قم بر ضرورت همافزایی و همکاری همه دستگاهها و نهادها در خدمت به مردم تأکید و اظهار کرد: شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید احمد کاظمی خدمت به مردم را بزرگترین وظیفه خود میدانستند و این رویکرد باید سرلوحه کار مسئولان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه قم شهری فراتر از یک شهر معمولی است، تصریح کرد: قم جایگاهی بینالمللی در جهان اسلام و بهویژه در جهان تشیع دارد و این ویژگی اهمیت خدمترسانی در این شهر را دوچندان میکند.
فرمانده سپاه امام علی بن ابیطالب (ع) با اشاره به جایگاه معنوی مدیریت شهری افزود: عضویت در شورا و مدیریت شهری قم نعمتی الهی است، چرا که این مسئولیت ارتباط مستقیم با مردم دارد و خادمان مردم باید قدردان این توفیق باشند.
جمیری با تأکید بر لزوم همکاری سپاه و مدیریت شهری قم خاطرنشان کرد: برگزاری جلسات مستمر و ایجاد تعامل نزدیک میان سپاه، مدیریت شهری و سایر دستگاهها میتواند بسیاری از مشکلات مردم را با کمترین هزینه و در کوتاهترین زمان حلوفصل کند.
در این دیدار اعضای شورای اسلامی شهر قم نیز ضمن تقدیر از نقشآفرینی سپاه در عرصههای مختلف، بر تقویت تعامل و برگزاری جلسات مشترک برای رفع مشکلات شهر تأکید کردند.
