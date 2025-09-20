«سپاه» یکی از ارکان اصلی امنیت کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی امروز شنبه در آئین تودیع و معارفه مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه لرستان با قدردانی از خدمات حجتالاسلام «درویشی»، خدمتگزاری در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را یک افتخار و هدیه الهی برشمرد و اظهار داشت: سپاه بهعنوان یکی از ارکان اصلی امنیت کشور، تنها نیروی مسلحی است که مأموریتهای آن صرفاً نظامی نیست، بلکه در عرصههای مختلف از جمله فرهنگی، عمرانی و اجتماعی خدمات گستردهای ارائه میدهد. این جایگاه رفیع و منیع، مرهون تلاشها و نقشآفرینی دفاتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه است.
وی با اشاره به نقش معنوی این دفاتر، گفت: رشد معنوی و اخلاقی شخصیتهایی همچون سردار شهید حاجقاسم سلیمانی که امروز در جهان شناختهشده است، در پرتو تعالیم اسلامی و هدایتهای دفاتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه رقم خورد. این دفاتر پرچمدار نشر آموزههای اهلبیت (ع) و مروج فرهنگ ایثار و جهاد هستند.
نماینده ولیفقیه در لرستان در ادامه با بیان خدمات حجتالاسلام «درویشی»، افزود: ایشان در طول دوره مسئولیت خود ضمن حفظ زیست طلبگی و روحانیت موفق شدند همین تعالیم و آداب آموزشدیده از حوزه علمیه را به مجموعه پاسداران انقلاب اسلامی انتقال دهند و همچنین ارتباط وثیق و مستحکمی با جامعه روحانیت استان، شهرستانها و حوزه علمیه و مجمع نمایندگان طلاب لرستانی مقیم قم برقرار کردند. همچنین حضور فعال و داوطلبانه در مراسمهای دینی، مذهبی و انقلابی بدون نیاز به دعوت رسمی، از ویژگیهای برجسته ایشان بود.
حجتالاسلام شاهرخی، تأکید کرد: این ارتباط عمیق با حوزههای علمیه و روحانیت، موجب شد فعالیت دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه لرستان نسبت به گذشته پررنگتر و اثرگذارتر شود؛ الگویی که میتواند در سایر سازمانها و نهادها نیز موردتوجه قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با معرفی حجتالاسلام «مفید» بهعنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه لرستان، گفت: ایشان چهرهای شناختهشده و متعلق به این استان هستند و خانواده ایشان بهویژه پدر بزرگوارشان منشأ خدمات ارزشمند دینی و اجتماعی بودهاند. امیدواریم باتوجهبه این پیشینه و تعلق خاطر به لرستان، شاهد تقویت هرچه بیشتر فعالیتهای فرهنگی، دینی و انقلابی در سپاه استان باشیم.
نماینده ولیفقیه در لرستان، همچنین بر لزوم هماهنگی مدیران دستگاهها با دفاتر نمایندگی ولیفقیه تأکید کرد و بیان داشت: در سپاه این هماهنگی میان فرماندهان و حوزه حفاظتواطلاعات با حوزه نمایندگی ولیفقیه همواره برجسته بوده است؛ چه در دوران سردار کشکولی و چه در دوره سردار باقری. انتظار داریم این الگوی موفق در سایر سازمانها و ادارات نیز تقویت شود.
حجتالاسلام شاهرخی، با قدردانی از حجتالاسلام «حاجیصادقی» نماینده ولیفقیه در سپاه، گفت: صفای باطن و معنویت ایشان منشأ برکات فراوان است و حضورشان در میان خانوادههای معظم شهدا پس از جنگ ۱۲ روزه غزه، مایه دلگرمی و تقویت روحیه مردم متدین لرستان شد. ما نیز از اینجا مراتب تقدیر و سلام مردم استان را به ایشان ابلاغ میکنیم.
