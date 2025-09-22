  1. استانها
اجرای عمومی نمایش «ئه رکی نیشتمانی داهولیک» در سنندج

سنندج- اجرای عمومی نمایش «ئه رکی نیشتمانی داهولیک» بازخوانی افسانه‌ای کردی با نگاهی به نقش زنان در دفاع از وطن در سنندج آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «ئه رکی نیشتمانی داهولیک» به نویسندگی و کارگردانی جمیل مفاخری در سالن مجتمع فرهنگی و هنری سنه سنندج به روی صحنه رفت.

این نمایش با بازی نیشتمان رسول‌نژاد و حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، افسانه‌ای کردی به نام «سیدوان» را با نگاهی تازه و تلفیق رویدادهای معاصر، به ویژه نقش زنان در حراست از وطن به تصویر می‌کشد.

در این نمایش که تا ۲ مهرماه در سنندج ادامه دارد، داستان زندگی عبدالعزیز، رئیس عشایر مکریان، روایت می‌شود، او قصد دارد برای پسر بزرگش، مه‌لکه‌وان، عروس بیاورد، اما پس از حمله جهادی‌ها و قتل پسرش، عبدالعزیز تصمیم می‌گیرد که مراسم عروسی را به هر قیمتی که شده برگزار کند.

در این میان، نمایش با تمرکز بر حوادث تاریخی و تلفیق آن‌ها با وضعیت کنونی، نگاهی نو به چالش‌های اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر دارد.

"ئه رکی نیشتمانی داهولیک" در شانزدهمین جشنواره تئاتر کردی سقز در سال ۱۳۹۸ به عنوان نمایش برگزیده انتخاب شد و پس از آن در چندین کشور و منطقه اقلیم کردستان نیز به اجرا درآمد.

این نمایش از زمان آغاز به کار خود تا امروز، توانسته است توجه مخاطبان را در داخل و خارج از کشور جلب کند.

این نمایش به کارگردانی جمیل مفاخری و سرپرستی گروه توسط امید ورزنده، با همکاری هنرمندان برجسته‌ای همچون رامین شیرزادی «سازنده موسیقی»، ژوان مفاخری «دستیار کارگردان»، شیما ملایی «طراح لباس»، کیوان بی‌نیاز «طراح صحنه» و کاوه خداکرمی «طراح پوستر و مسئول تبلیغات» به اجرا درآمده است.

این نمایش همه‌روزه از ساعت ۱۸ در سالن مجتمع فرهنگی و هنری سنه سنندج به روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند در این اثر فرهنگی جذاب و تأثیرگذار شرکت کنند.

