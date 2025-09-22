اجرای عمومی نمایش «ئه رکی نیشتمانی داهولیک» در سنندج

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش «ئه رکی نیشتمانی داهولیک» به نویسندگی و کارگردانی جمیل مفاخری در سالن مجتمع فرهنگی و هنری سنه سنندج به روی صحنه رفت.

این نمایش با بازی نیشتمان رسول‌نژاد و حمایت حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، افسانه‌ای کردی به نام «سیدوان» را با نگاهی تازه و تلفیق رویدادهای معاصر، به ویژه نقش زنان در حراست از وطن به تصویر می‌کشد.

در این نمایش که تا ۲ مهرماه در سنندج ادامه دارد، داستان زندگی عبدالعزیز، رئیس عشایر مکریان، روایت می‌شود، او قصد دارد برای پسر بزرگش، مه‌لکه‌وان، عروس بیاورد، اما پس از حمله جهادی‌ها و قتل پسرش، عبدالعزیز تصمیم می‌گیرد که مراسم عروسی را به هر قیمتی که شده برگزار کند.

در این میان، نمایش با تمرکز بر حوادث تاریخی و تلفیق آن‌ها با وضعیت کنونی، نگاهی نو به چالش‌های اجتماعی و فرهنگی عصر حاضر دارد.

"ئه رکی نیشتمانی داهولیک" در شانزدهمین جشنواره تئاتر کردی سقز در سال ۱۳۹۸ به عنوان نمایش برگزیده انتخاب شد و پس از آن در چندین کشور و منطقه اقلیم کردستان نیز به اجرا درآمد.

این نمایش از زمان آغاز به کار خود تا امروز، توانسته است توجه مخاطبان را در داخل و خارج از کشور جلب کند.

این نمایش به کارگردانی جمیل مفاخری و سرپرستی گروه توسط امید ورزنده، با همکاری هنرمندان برجسته‌ای همچون رامین شیرزادی «سازنده موسیقی»، ژوان مفاخری «دستیار کارگردان»، شیما ملایی «طراح لباس»، کیوان بی‌نیاز «طراح صحنه» و کاوه خداکرمی «طراح پوستر و مسئول تبلیغات» به اجرا درآمده است.

این نمایش همه‌روزه از ساعت ۱۸ در سالن مجتمع فرهنگی و هنری سنه سنندج به روی صحنه می‌رود و علاقه‌مندان می‌توانند در این اثر فرهنگی جذاب و تأثیرگذار شرکت کنند.