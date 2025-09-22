به گزارش خبرنگار مهر، حیدر نعمتی ظهر دوشنبه در مراسم توزیع بسته لوازم تحریر با هدف حمایت از دانشآموزان کمبرخوردار در شهرستان مهران، آینده کشور در گرو تحصیل فرزندان این سرزمین است و وظیفه همه ماست که شرایط لازم برای ادامه تحصیل آنان را بدون دغدغه فراهم کنیم
وی ادامه داد: با همافزایی دستگاههای اجرایی، کمیته امداد و خیریهها تلاش خواهیم کرد تا هیچ دانشآموزی در شهرستان مهران به دلیل مشکلات اقتصادی از تحصیل بازنماند.
وی افزود: بخشی از این اقلام امروز به صورت نمادین و در این مراسم، به تعدادی از دانشآموزان اهدا شد و مابقی نیز در سطح شهرستان و جامعه هدف توزیع خواهد شد.
فرماندار شهرستان مهران گفت: این بستهها شامل کیف، دفتر، مداد و… که با همکاری کمیته امداد امام خمینی (ره) و خیریه امام علی (ع (و خیرین مهران تهیه و در اختیار خانوادههای کمبرخوردار قرار گرفت.
