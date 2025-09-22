«شیراز اکسپو ۲۰۲۵» نقطه عطفی برای اصناف تولیدکننده فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت جوانمردی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران برگزاری نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» را نقطه عطفی برای اصناف تولیدکننده استان فارس دانست و گفت: حضور حداکثری و مؤثر اتحادیههای صنفی و صنوف مرتبط در این رویداد بینالمللی، نقطه عطفی برای اصناف تولیدکننده استان است؛ چرا که این نمایشگاه بستر مناسبی برای معرفی و ارائه فرصتهای تولیدی، صادراتی و سرمایهگذاری فراهم میکند.
وی ادامه داد: نمایشگاه «شیراز اکسپو ۲۰۲۵» بستری طلایی برای معرفی توانمندیهای صنعتی و اقتصادی فارس است و میتواند ظرفیتهای اقتصادی استان در حوزه اصناف را به کشورهای دیگر نیز معرفی کند و همچنین فرصت توسعه صادرات از فارس را به سایر نقاط فراهم میسازد که نقش مؤثری در رشد اقتصادی استان خواهد داشت.
رئیس اتاق اصناف مرکز فارس افزود: اتاق اصناف مرکز استان فارس با استفاده از ظرفیتهای اتحادیههای صنفی تحت پوشش خود در برگزاری نمایشگاه اکسپو مشارکت فعال خواهد داشت و از اعضای تحت پوشش برای حضور فعالانه در این نمایشگاه با برگزاری جلسات مختلف دعوت به عمل آورده است و همچنین از تمام ظرفیتهای تبلیغاتی خود برای جامعه اقتصادی استان برای مشارکت فعالانه در این نمایشگاه استفاده میکند.
جوانمردی تصریح کرد: برگزاری چنین نمایشگاهی در سطح بین المللی در مرکز استان فارس، مسیری مطلوب برای رشد اقتصادی کشور را نیز در پی دارد.
