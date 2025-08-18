پلمب باغ رستوران متخلف در بلوار دکتر حسابی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس در اطلاعیه ای اعلام کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس استان فارس در راستای اجرای طرح پیشگیری از آسیبها و ناهنجاریهای اجتماعی و همچنین ارزیابی پایبندی اصناف به قوانین و ضوابط ابلاغی، طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را اجرا کردند.
در این طرح مأموران یک واحد صنفی باغ رستوران واقع در بلوار دکتر حسابی شیراز را به علت عدم رعایت شئونات اسلامی و دستورالعملهای صنفی و همچنین ضوابط انتظامی در شب اربعین حسینی، را پلمب کردند.
گفتنی است شهروندان میتوانند در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریتهای پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.
نظر شما