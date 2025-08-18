پلمب باغ رستوران متخلف در بلوار دکتر حسابی شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز اطلاع رسانی پلیس فارس در اطلاعیه ای اعلام کرد: مأموران اداره نظارت بر اماکن عمومی پلیس استان فارس در راستای اجرای طرح پیشگیری از آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی و همچنین ارزیابی پایبندی اصناف به قوانین و ضوابط ابلاغی، طرح تشدید کنترل و نظارت بر واحدهای صنفی را اجرا کردند.

در این طرح مأموران یک واحد صنفی باغ رستوران واقع در بلوار دکتر حسابی شیراز را به علت عدم رعایت شئونات اسلامی و دستورالعمل‌های صنفی و همچنین ضوابط انتظامی در شب اربعین حسینی، را پلمب کردند.

گفتنی است شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده تخلفات صنفی، موضوع را بلافاصله به مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند.