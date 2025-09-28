  1. استانها
  2. فارس
۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۴۲

جوانمردی: فارس ۲۲۰ هزار واحد صنفی دارد

شیراز- رئیس اتاق اصناف فارس بر ضرورت ارتقای همزمان کیفیت خدمات تأکید کرد و گفت: ۸۰ هزار واحد صنفی در شیراز و ۲۲۰ هزار واحد در کل فارس وجود دارد که مسئولیت ما را دوچندان کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت جوانمردی عصر یکشنبه در نشست اتاق اصناف فارس بر اهمیت بنیادین اصناف در ساختار اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: حدود یک‌پنجم کل اقتصاد ایران در دست بخش اصناف است و نقش آن‌ها در ایجاد آرامش بازار غیرقابل انکار است.

وی آمار فعالیت صنوف در منطقه را برشمرد و افزود: در سطح استان فارس ۲۲۰ هزار واحد صنفی و در شهر شیراز ۸۰ هزار واحد صنفی فعال هستند که زیر نظر اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیه‌های شهر شیراز سازماندهی شده‌اند.

رئیس اتاق اصناف فارس ادامه داد: گستردگی مخاطبان اصناف، مسئولیت‌ها را سنگین‌تر می‌کند و در کنار مدیریت بازار، ارتقاء کیفیت خدمات نیز یک ضرورت است. جوانمردی با استقبال از همکاری‌های مالی، تصریح کرد: اتاق اصناف از طرح‌های بانکی و اعتباری کارآمد که موجب بهبود خدمات و افزایش رضایت شهروندان شود، استقبال می‌کند و معتقدیم بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها، رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

جوانمردی تصریح کرد: تقویت اتحادیه‌های صنفی از طریق ابزارهایی نظیر طرح‌های اعتباری بانکی، اقدامات مؤثری در جهت ثبات بازار خواهد بود و در نهایت، هرگونه حمایت از این بخش به نفع معیشت عمومی و توسعه پایدار کشور است.

