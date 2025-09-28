جوانمردی: فارس ۲۲۰ هزار واحد صنفی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت جوانمردی عصر یکشنبه در نشست اتاق اصناف فارس بر اهمیت بنیادین اصناف در ساختار اقتصادی کشور تأکید کرد و گفت: حدود یکپنجم کل اقتصاد ایران در دست بخش اصناف است و نقش آنها در ایجاد آرامش بازار غیرقابل انکار است.
وی آمار فعالیت صنوف در منطقه را برشمرد و افزود: در سطح استان فارس ۲۲۰ هزار واحد صنفی و در شهر شیراز ۸۰ هزار واحد صنفی فعال هستند که زیر نظر اتاق اصناف مرکز استان و اتحادیههای شهر شیراز سازماندهی شدهاند.
رئیس اتاق اصناف فارس ادامه داد: گستردگی مخاطبان اصناف، مسئولیتها را سنگینتر میکند و در کنار مدیریت بازار، ارتقاء کیفیت خدمات نیز یک ضرورت است. جوانمردی با استقبال از همکاریهای مالی، تصریح کرد: اتاق اصناف از طرحهای بانکی و اعتباری کارآمد که موجب بهبود خدمات و افزایش رضایت شهروندان شود، استقبال میکند و معتقدیم بهرهگیری از این ظرفیتها، رونق اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
جوانمردی تصریح کرد: تقویت اتحادیههای صنفی از طریق ابزارهایی نظیر طرحهای اعتباری بانکی، اقدامات مؤثری در جهت ثبات بازار خواهد بود و در نهایت، هرگونه حمایت از این بخش به نفع معیشت عمومی و توسعه پایدار کشور است.
