مالیات ۵۰ درصد صاحبان مشاغل در فارس صفر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا منتظری با اشاره به صفر شدن مالیات ۵۰ درصد صاحبان مشاغل در فارس گفت: این دسته از مؤدیان نیاز به هیچ اقدامی از جمله ارائه اظهارنامه یا ارسال فرم تبصره ماده ۱۰۰، مراجعه به ادارات مالیاتی یا کافی‌نت ها ندارند.

وی با بیان اینکه دستورالعمل تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم فرصتی مغتنم برای کسبه و فعالان اقتصادی خرد و متوسط است؛ ادامه داد: سازمان امور مالیاتی کشور دستورالعمل اجرایی تبصره ماده ۱۰۰ برای عملکرد سال ۱۴۰۳ و امکان تقسیط پرداخت مالیات حداکثر تا ۹ قسط را صادر کرده است.

مدیر کل امور مالیاتی فارس افزود: در اجرای ماده (۱۰۰) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال ۱۳۹۴ و تبصره آن و با رعایت مفاد بند (پ) تبصره (۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ کل کشور و به منظور تکریم مؤدیان، اجرای عدالت مالیاتی، تسهیل وصول مالیات و ایجاد هماهنگی و وحدت رویه درتعیین مالیات عملکرد سال ۱۴۰۳ برخی ازصاحبان مشاغل، دستورالعمل بهره گیری از ظرفیت تبصره مذکور صادر شده است.

منتظری گفت: مطابق دستورالعمل سازمان امور مالیاتی، تمامی صاحبان مشاغلی که مجموع فروش کالا و ارائه خدمات آنها در سال ۱۴۰۳ کمتر از مبلغ ۲۱۶ میلیارد ریال باشد و فرم مالیات مقطوع برای آنها در درگاه خدمات الکترونیک سازمان بارگذاری شده باشد، مشمول مقررات این دستورالعمل بوده و از نگهداری اسناد و مدارک و ارائه اظهارنامه مالیاتی برای عملکرد مذکور معاف است.

وی ادامه داد: در مشاغلی که به صورت مشارکتی اداره می‌شوند، این سقف به ۴۳۲ میلیارد ریال افزایش می‌یابد.

مدیر کل امور مالیاتی فارس افزود: برای تمام یا بخشی از صاحبان مشاغل که میزان فروش و درآمد خالص آنها حسب اطلاعات مندرج در پایگاه اطلاعاتی سازمان و یا فروش و درآمد خالص ابرازی، بیش از نصاب مقرر باشد، سازمان امور مالیاتی نسبت‌به تهیه اظهارنامه پیش‌فرض براساس اطلاعات فوق و بارگذاری آن تا نیمه شهریورماه ۱۴۰۴ در درگاه خدمات الکترونیکی سازمان می‌کند.

منتظری گفت: چنانچه مؤدیان مذکور نسبت به تأیید و یا تکمیل و تسلیم آن، با حداقل مالیات مشخص شده در اظهارنامه پیش فرض اقدام نمایند، اظهارنامه مالیاتی آنها در اجرای ماده (۹۷) قانون مالیات‌های مستقیم، کم ریسک تلقی شده و بدون رسیدگی مورد پذیرش قرار گرفته و برگ قطعی بر مبنای آن صادر و ابلاغ خواهد شد.

مدیر کل امور مالیاتی فارس با بیان اینکه طبق دستورالعمل سازمان، امکان تقسیط پرداخت مالیات برای مودیان در ۲، ۳، ۵ ۷ و ۹ قسط مساوی تحت شرایط و ضوابط خاص فراهم شده است، تصریح کرد: مؤدیانی که تا نیمه شهریورماه، برای آنها فرم تبصره ماده (۱۰۰) بارگذاری نشود، مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی (از طریق تأیید یا تکمیل اظهارنامه پیش‌فرض و یا تکمیل فرم عادی اظهارنامه مالیاتی) تا ۳۱ شهریور است.