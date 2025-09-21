بوی نامهربان ماه مهر؛داستان تلخ گرانی لوازم التحریر در شیراز

خبرگزاری مهر، گروه استانها: آمدن مهر، که روزگاری نویدبخش طراوت، یادگیری و لبخند بود، اینک در غبار سنگین گرانیها، رنگی دیگر به خود گرفته است. این روزها، بوی مهر نه بوی کتابهای نو و عطر خوش مدرسه، که بوی ناخوشایند افزایش قیمتها را میدهد؛ بویی که کام خانوادهها را تلخ میکند و شرمندگی را بر چهره پدران و مادرانی مینشاند که توان دیدن حسرت در چشمان فرزندانشان را ندارند.
سال تحصیلی جدید، برای بسیاری از خانوادههای ایرانی، فصل تکرار یک دغدغه همیشگی است؛ چگونه میتوان با جیبی که هرگز پر نمیشود، آغازگر راهی شد که انتظارش را داریم؟ در این میان، کودکان، با چشمانی معصوم و قلبی پر از آرزو، ناظر نگاههای پر از شرم پدر و مادر خود هستند و حسرتی که بر دلشان مینشیند، داغی است بر دل هر والدینی که آرزوی بهترینها را برای فرزندش دارد. این داستان، حکایت روزهای ما است.
به طور مشخص، قیمت کیف، کفش و لوازم التحریر مدارس با جهشی عجیب و باور نکردنی روبرو شده است. بسیاری از خانوادهها، در حالی که به دنبال آغاز سال تحصیلی با کمترین دغدغه هستند، با واقعیت تلخ دخل و خرجی که با هم جور نیست، روبرو میشوند.
تبلیغات گسترده نمایشگاههای لوازم التحریر و کیف و کفش تنها شعاری پوچ و توخالی است. این نمایشگاهها که انتظار میرفت پناهگاهی برای خرید با قیمتهای مناسب باشند، نه تنها ارزانتر نیستند، بلکه همان قیمتهای بازار و گاه بالاتر را با ظاهری جدید و فریبنده عرضه میکنند.
قصه گرانی کیف و کفش و لوازمالتحریر از یک سو و واویلای هزینه سرویس، لباس فرم و شهریه مدرسه که این روزها با نام مشارکت قصد فریب دارد از سویی بار غمی را به دل والدین مینشاند که روزگاری با نام آموزش رایگان دل خوش بودند.
با دیدن قیمتها دچار شوک میشوم
سهیلا اکبری مادرَ دو دانشآموز در گفتگو با خبرنگار مهر از اشتیاق فرزندانش برای مدرسه میگوید: حال و هوای خانه بیشتر آمیزهای از هیجان بچهها برای مدرسه و نگرانی من برای هزینههاست. بچهها مدام از دوستهایشان میپرسند که چه وسایلی دارند و به دنبال آن تقاضای بیشتری از ما دارند. البته گناهی ندارند، کودک هستند و درکی از گرانی و ناتوانی والدین ندارند.
وی ادامه داد: اصلیترین چالشی که این روزها با آن روبرو هستیم هزینه سرسام آور قیمتهاست. وقتی به بازار میرویم با دیدن قیمت کیف، کفش و حتی یک بسته مداد رنگی واقعاً دچار شوک میشویم. پارسال همین خریدها نصف هزینه امروز بود. من دو فرزند دارم که به مدرسه میروند و این یعنی دو برابر شدن هزینهها.
اکبری با تصریح اینکه امیدوار بودم که نمایشگاهها فرصتی برای خرید با قیمت مناسب باشند، گفت: وقتی به نمایشگاه مراجعه کردم، دیدم قیمتها با مغازههای سطح شهر تفاوت چندانی ندارد، یا حتی در برخی موارد بیشتر است. انگار فقط اسم نمایشگاه را یدک میکشند.
وی ادامه داد: بچهها متوجه جزئیات اقتصادی نیستند. آنها فقط میبینند که دوستانشان چه وسایلی دارند و دوست دارند آنها هم داشته باشند. وقتی نمیتوانم دقیقاً همان چیزی را که میخواهند برایشان بخرم، به گریه میافتند. سعی میکنم با خرید وسایل ضروری کمبودها را جبران کنم اما نگاه حسرتبارشان همیشه در ذهنم میماند. این حس شرمندگی که نمیتوانم خواستههای حداقلی فرزندم را برآورده کنم، از همه چیز سختتر است.
اکبری خطاب به مسئولان اظهار کرد: مسئولان همانگونه که از نامشان پیداست در قبال این حجم از تورم و گرانی مسئول هستند. اول مهر نباید با دغدغههای این چنینی همراه باشد.
گرانی سرسامآور لوازم التحریر در شیراز
احد هاشمی که مغازه لوازم التحریر دارد در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این مطلب که با شروع سال تحصیلی، مغازه شما هم باید پر از شور و شوق باشد، گفت: امسال از شور و شوقی که قبلاً بود، خبری نیست و خریدها به شدت افت کرده است.
وی اصلیترین دلیل این کسادی را گرانی سرسامآور اجناس دانست و گفت: ما جنس را با قیمت بسیار بالا از تولیدکننده یا پخشکننده میخریم. وقتی میخواهیم آن را بفروشیم، دیگر توان خرید برای مردم باقی نمیماند. مردم فقط سر میزنند، قیمتها را میپرسند و با ناراحتی مغازه را ترک میکنند.
هاشمی ادامه داد: تورم و هزینه بالای لوازم مدرسه ما را نیز دچار مشکل کرده است. اجاره مغازه و حقوق پرسنل، قبوض، مالیات و … کمر ما را خم کرده است. وقتی فروش نباشد، همه اینها تبدیل به بدهی و فشار میشوند. واقعاً در این شرایط نان درآوردن سخت شده است. ما هم مثل مردم شرمنده خانوادههایمان هستیم که نمیتوانیم کسب و کار پررونقی داشته باشیم.
بازار لوازمالتحریر در کانون نظارت
کریم مجرب، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه طرحی ویژه برای نظارت بر بازار لوازمالتحریر در استان فارس به مرحله اجرا درآمده است که تا نیمه مهرماه ادامه خواهد داشت، گفت: هدف از این طرح تضمین تأمین لوازمالتحریر مورد نیاز دانشآموزان با قیمت و کیفیتی مطلوب و همچنین مقابله قاطع با هرگونه تخلف در بازار اعلام کرد.
وی افزود: در راستای اجرای این طرح، تمامی ظرفیتهای نظارتی استان از جمله سازمان تعزیرات حکومتی، ادارهکل استاندارد، اتاق اصناف، بسیج اصناف و اتحادیههای مرتبط دست در دست هم دادهاند تا بر بازار نظارت دقیقتری داشته باشند.
مدیرکل صمت فارس جزئیات این طرح را تشریح کرد و گفت: کنترل قیمت و کیفیت انواع نوشتافزار مانند دفتر، مداد، خودکار، کیف، برخورد با متخلفان اقتصادی، جلوگیری از عرضه کالاهای تقلبی و قاچاق، جمعآوری محصولات نامناسب و دارای تصاویر غیراخلاقی، ممانعت از فروش اجباری کالاها به صورت بستهای و الزام فروشندگان به ارائه فاکتور رسمی از مهمترین اهداف این طرح است.
مجرب افزود: رصد تبلیغات محیطی و مجازی، نظارت بر نمایشگاههای عرضه مستقیم نوشتافزار و ثبت اطلاعات تولیدکنندگان و واردکنندگان در سامانه جامع تجارت نیز در دستور کار قرار گرفته است.
وی با تأکید بر اهمیت مشارکت شهروندان در موفقیت این طرح، از خانوادهها درخواست کرد تا هرگونه تخلف مشاهده شده را از طریق سامانه ۱۲۴ گزارش دهند.
مدیرکل صمت فارس تصریح کرد: این طرح گامی مهم برای کاهش فشار اقتصادی بر خانوادهها و ایجاد آرامش در بازار است و تأکید کرد که نظارتها با جدیت تمام و بدون اغماض ادامه خواهد یافت تا بازار لوازمالتحریر به ثبات و آرامش پایدار دست یابد.
