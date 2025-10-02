مجرب: شیراز میزبان توان اقتصادی کشور در نمایشگاه اکسپو خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: استقبال خوبی از این نمایشگاه اکسپو شیراز صورت گرفته و تواناییهای اقتصادی کشور و فارس در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.
وی از دعوت از ۱۵۰ هیات تجاری و سرمایهگذار خارجی برای حضور در نمایشگاه اکسپو شیراز خبر داد و ادامه داد: تمامی این هیاتها مورد ارزیابی قرار گرفتهاند و تنها کسانی دعوت شدهاند که هدف اصلیشان سرمایهگذاری است، نه امور توریستی.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به تمرکز بر خدمات نمایشگاه، افزود: میزهای خدماتی در کنار نمایشگاه راهاندازی میشود که کمک شایانی به فعالان اقتصادی خواهد کرد؛ همچنین، نشستهای تخصصی با حضور فعالان تجاری و رسانهها برگزار میشود تا به تحلیل مسائل پرداخته شود.
مجرب تصریح کرد: ۶۰۰ شرکت برتر ایرانی که تاکنون در استان فعالیت نداشتهاند اما تمایل به سرمایهگذاری در این استان دارند، برای حضور در نمایشگاه دعوت شدهاند.
