  1. استانها
  2. فارس
۱۰ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۳

مجرب: شیراز میزبان توان اقتصادی کشور در نمایشگاه اکسپو خواهد بود

مجرب: شیراز میزبان توان اقتصادی کشور در نمایشگاه اکسپو خواهد بود

شیراز- مدیرکل صمت فارس با اشاره به برگزاری نمایشگاه اکسپو در این شیراز گفت: توانایی‌های اقتصادی کشور و فارس در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم مجرب صبح پنجشنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: استقبال خوبی از این نمایشگاه اکسپو شیراز صورت گرفته و توانایی‌های اقتصادی کشور و فارس در این نمایشگاه به نمایش گذاشته خواهد شد.

وی از دعوت از ۱۵۰ هیات تجاری و سرمایه‌گذار خارجی برای حضور در نمایشگاه اکسپو شیراز خبر داد و ادامه داد: تمامی این هیات‌ها مورد ارزیابی قرار گرفته‌اند و تنها کسانی دعوت شده‌اند که هدف اصلی‌شان سرمایه‌گذاری است، نه امور توریستی.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت فارس با اشاره به تمرکز بر خدمات نمایشگاه، افزود: میزهای خدماتی در کنار نمایشگاه راه‌اندازی می‌شود که کمک شایانی به فعالان اقتصادی خواهد کرد؛ همچنین، نشست‌های تخصصی با حضور فعالان تجاری و رسانه‌ها برگزار می‌شود تا به تحلیل مسائل پرداخته شود.

مجرب تصریح کرد: ۶۰۰ شرکت برتر ایرانی که تاکنون در استان فعالیت نداشته‌اند اما تمایل به سرمایه‌گذاری در این استان دارند، برای حضور در نمایشگاه دعوت شده‌اند.

کد خبر 6609288

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها