اجرای ۱۲۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در رامسر

سرهنگ علی نجفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت و جایگاه دفاع مقدس در تاریخ ایران اسلامی گفت: دفاع مقدس یک هفته نمی‌شود، بلکه هر روز برای ما دفاع مقدس است. دشمنان نظام جمهوری اسلامی هیچگاه بیکار ننشسته و همواره در فکر تهدیدات جدید هستند.

وی در ادامه افزود: آموزه‌های دوران سراسر عزت و افتخار دفاع مقدس در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه تحت فرماندهی مقام معظم رهبری و بصیرت ملت ایران، برگ برنده ما بود. ایران اسلامی در این جنگ نابرابر سربلند بیرون آمد و هرچند فرماندهان عزیز، دانشمندان و هموطنان خود را از دست دادیم، خون با برکت شهدا همیشه مایه افتخار و اقتدار ماست.

فرمانده سپاه رامسر تصریح کرد: دفاع همچنان باقی است و در صورت هرگونه تهدید جدید از سوی دشمن، پاسخ‌ها حتی کوبنده‌تر خواهد بود.

وی در ادامه به ناکامی دشمنان در رسیدن به اهدافشان اشاره کرد و افزود: اگر بخواهیم به عظمت کار جمهوری اسلامی نگاه کنیم، باید به اهداف دشمنان توجه کنیم که تمام تلاش‌های آنان برای به شکست کشاندن نظام جمهوری اسلامی به نتیجه نرسیده است.

سرهنگ نجفی تاکید کرد: ما همچنان به فرهنگ ناب دفاع مقدس نیاز داریم. نقش رهبری پیامبرگونه حضرت امام (ره)، حضور مردم و تشکیل بسیج مردمی، همگی عوامل پیروزی ما در آن دوران بودند و امروز نیز گوش به فرمان فرمانده کل قوا هستیم.

وی در پایان از فرماندار شهرستان رامسر و ستاد بزرگداشت هفته دفاع مقدس قدردانی کرد و در عین حال از عدم تبلیغات شایسته در خصوص این هفته انتقاد کرد.

وی افزود: اگر برای این هفته، کار انقلابی نکنیم و دستاوردهای دوران دفاع مقدس را تبیین نکنیم، پس چه باید کرد؟.