به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مسعود عالی شامگاه دوشنبه در مراسم افتتاحیه اجلاسیه سرداران و سه هزار شهید استان سمنان در مصلای امیر المومنین (ع) سمنان ضمن گرامی داشت یاد شهدای استان سمنان و همچنین هفته دفاع مقدس، بیان کرد: همانطور که رهبر معظم انقلاب اسلامی می‌فرمایند، گرامی داشتن یاد و خاطر شهدا، کمتر از شهادت نیست و این نشان از اهمیت این نوع محافل معنوی دارد.

وی با بیان اینکه اجلاسیه های شهدا آن هم در این سطح عالی در واقع تداوم راه شهدا است، افزود: ادامه دادن راه شهدا بر همه ما لازم و واجب است و این دست محافل می‌تواند این مسیر را بر ما هموار کند.

این کارشناس مسائل دینی و مذهبی و فرهنگی با بیان اینکه مردم سمنان با حضور گسترده شأن نشان دادند که قدردان شهدا هستند، بیان کرد: باید از دست اندرکاران اجلاسیه سه هزار شهید استان سمنان قدردانی کرد زیرا کار ارزشمندی صورت دادند.

عالی همچنین به آیاتی از سوره یوسف نیز اشاره کرد و ابراز داشت: زمانی که حضرت یوسف (ع) تمام درها را به رویش بسته دید اعلام کرد: «پناه به خدا، او پروردگار من است، جایگاهم را نیکو داشت» و رو به خدای متعال برد.

وی با طرح این سوال که چه کسی در گرفتاری تمام درها را به سوی حضرت یوسف (ع) باز کرد، افزود: خداوند متعال درخواست آن حضرت را اجابت کرد و شاهد بودیم که چطور ایشان از گرفتاری رهایی یافتند و این عظمت ذکر یاد و نزدیکی به خداوند متعال است.

کارشناس مسائل دینی و فرهنگی با بیان اینکه شهدا در واقع با معامله عاشقانه ای که با خدا کردند می‌توانند شفیع ما باشند و لذا ذکر یاد شهدا می‌تواند ما را به خداوند نزدیک سازد، ابراز کرد: با نزدیکی به خداوند است که هیچ دری به روی انسان بسته نمی‌ماند و این عظمت شهدای ما است.

عالی در دیگر بخش سخنان خود اعلام کرد: مردم استان سمنان سه هزار شهید را زمانی تقدیم کشور و انقلاب کردند که نیمی از جمعیت امروز را هم نداشتند و این یعنی همه خانواده‌های این استان به نوعی به یک شهید متصل هستند و این امر میزان در صحنه بودن مردم این استان را در تاریخ انقلاب اسلامی نشان می‌دهد.

به گزارش مهر، اجلاسیه بزرگ شهدای استان سمنان از امشب به مدت هفت شب در مرکز استان آغاز به کار کرد. اجرای حسین حقیقی و محمد رسولی از جمله برنامه‌های شب افتتاحیه این اجلاسیه بود.