نمایشگاه اسوه در سمنان؛ یاد شهدا در هفته دفاع مقدس

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بزرگ اسوه، همزمان با هفته دفاع مقدس و مقارن با ایام برگزاری اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان، در مصلای امیر المومنین (ع) سمنان، محل برگزاری اجلاسیه بزرگ شهدای استان سمنان آغاز به کار کرد.
این نمایشگاه آخرین دستاوردهای تولیدی و علمی و فرهنگی استان سمنان و همچنین یاد و خاطر شهدای دفاع مقدس، برنامههای فرهنگی و هنری، وصیت نامهها و امثال شهدای بزرگوار استان سمنان و… را در درون خود جای داده و دارای غرفههای روایتگری، کودکان و نوجوانان، تولیدات فرهنگی، پوستر و عکس و آثار شهدا و… است.
نمایشگاه اسوه طی مراسمی با حضور معاون بسیج مستضعفین کشور، نماینده ولی فقیه در استان سمنان، فرمانده سپاه استان و جمعی از مسئولان دستگاههای اجرایی و فرهنگی این استان همچنین مهمانان کشوری و لشکری، در مصلای امیر المومنین (ع) مرکز استان گشایش یافت و تا ششم مهرماه روز اختتامیه اجلاسیه بزرگ شهدای استان نیز برپا است.
سردار منصور شوقانی فرمانده سپاه استان سمنان در گفتوگو با خبرنگار مهر، درباره نمایشگاه اسوه، توضیح داد: این نمایشگاه همزمان با هفته دفاع مقدس و به عنوان یکی از برنامههای جانبی اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان برپا شده است.
شوقانی ابراز کرد: ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، تبیین نقش آفرینی رزمندگان، ایثارگران و شهدای استان سمنان در دوران دفاع مقدس و همچنین نمایش آخرین دستاوردهای علمی، تولیدی، تحقیقاتی، فرهنگی و… که به دست توانمند فعالان صنعتی، فرهنگی، ادارات و دستگاههای اجرایی و خدماتی، هنرمندان و.. تهیه و تولید شده، از محورهای این رویداد است.
وی با بیان اینکه این نمایشگاه در کنار مراسم افتتاحیه کنگره سه هزار شهید استان سمنان و اجلاسیه ۴۵۸ شهید شهرستان سمنان آغاز به کار کرد، افزود: این نمایشگاه تا پایان اجلاسیه یعنی پایان روز ششم مهرماه سال ۱۴۰۴ برپا خواهد بود و علاقمندان میتوانند از آن بازدید کنند.
