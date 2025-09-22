به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین معروفی شامگاه دوشنبه در مراسم آغاز به کار دومین اجلاسیه بزرگ سرداران و سه هزار شهید استان سمنان در مصلای امیر المومنین (ع) سمنان، ضمن اشاره به جنگ ۱۲ روزه رژیم صهیونی علیه ملت بزرگوار ایران اسلامی بیان کرد: ملت ایران الگوی مقاومت برای تمام ملل دنیا شده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران تاریخ‌ساز است، افزود: یکی از راه‌های قدردانی از این ملت تاریخ ساز و همیشه در صحنه و دلاور، این است که مسئولان ما خدمت رسانی بیشتری به مردم داشته باشند.

معاون هماهنگ کننده بسیج مستضعفین ضمن گرامی داشت هفته دفاع مقدس و همچنین یاد و خاطر سه هزار شهید استان سمنان اعلام کرد: شهدا شناسنامه واقعی ملت ایران هستند ملتی که همواره با شهادت و ایثارگری عجین است.

معروفی با بیان اینکه کشورهای دنیا حتی دشمنان به سلحشوری ایرانی‌ها اذعان و اعتراف دارند، ابراز کرد: ملت بزرگوار ایران توانستند با فداکاری و ایثاری ماندگار هشت سال در برابر دشمن تا بن دندان مسلح حمایت شده از سوی کشورهای دنیا، مقاومت کرده و پیروز شود.

وی با بیان اینکه حفظ «وحدت مقدس» از مهمترین ضرورت‌های امروز کشورمان است، گفت: توجه به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی راهگشایی شرایط حساس کنونی است.

معاون بسیج مستضعفین کشورمان همچنین با اشاره به مشترکات ایرانی‌ها برای وحدت و اتحاد مقدس، بیان کرد: بنا به فرمایش رهبر معظم انقلاب اسلامی، این اتحاد مقدس است که ما را تا به امروز حفظ کرده و باید آن را قدر بدانیم و در راستای تقویت آن بکوشیم.

معروفی با اشاره به حال و هوای حاکم بر جبهه‌های هشت سال دفاع مقدس، بیان کرد: از آنجا که دفاع مقدس در شکل و محتوا عاشورایی بود، حتی فرماندهان با سلیقه خوبی که داشتند، نام و رمزهای عملیات در دوران دفاع مقدس را هم با دقت نظر خاصی انتخاب می‌کردند تا به این هدف والا و محور اصلی و اساسی یعنی ایثار و شهادت حسینی مرتبط باشد.