  1. استانها
  2. سمنان
۱ مهر ۱۴۰۴، ۴:۴۴

آغاز دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان و اجلاسیه ۴۵۸ شهید سمنان

آغاز دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان و اجلاسیه ۴۵۸ شهید سمنان

سمنان- دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان با ادای احترام به دو شهید گمنام و با حضور سردار معروفی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور آغاز شد.

دریافت 42 MB

تصویر: اعظم سالار

تدوین و نریتور: علی شهسوار

کد خبر 6596293

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها