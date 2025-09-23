آغاز دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان و اجلاسیه ۴۵۸ شهید سمنان

سمنان- دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان با ادای احترام به دو شهید گمنام و با حضور سردار معروفی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور آغاز شد.