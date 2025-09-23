https://mehrnews.com/x395kf ۱ مهر ۱۴۰۴، ۴:۴۴ کد خبر 6596293 استانها سمنان استانها سمنان ۱ مهر ۱۴۰۴، ۴:۴۴ آغاز دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان و اجلاسیه ۴۵۸ شهید سمنان سمنان- دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان با ادای احترام به دو شهید گمنام و با حضور سردار معروفی، معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین کشور آغاز شد. دریافت 42 MB تصویر: اعظم سالار تدوین و نریتور: علی شهسوار کد خبر 6596293 کپی شد مطالب مرتبط خانواده شهیدان شاهرود به اجلاسیه شهدای استان سمنان اعزام میشوند تأکید فرماندار گرمسار بر عمل به وصیت شهدا آغاز اجلاسیه ای از جنس نور؛ یاد ۳ هزار لاله عاشق گرامی داشته شد حفظ «وحدت مقدس» از مهمترین ضرورتها است؛ ایران الگوی ملل آزادیخوان اجلاسیههای شهدا جریان ساز هستند سردار معروفی: اجلاسیه شهدای سمنان ادامه راه شهدا است دومین اجلاسیه ملی ۳ هزار شهید استان سمنان آغاز شد برچسبها کنگره سه هزار شهید استان سمنان بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس هفته دفاع مقدس سپاه استان سمنان
