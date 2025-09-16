  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۱۰

آمادگی کامل پالایشگاه‌های پارس جنوبی برای فصل سرما

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران با تأکید بر ضرورت تضمین تولید پایدار گاز در فصل سرما، از تسریع در اجرای پروژه‌های راهبردی و ارتقای بهره‌وری پالایشگاه‌های پارس جنوبی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مجتمع گاز پارس جنوبی، محمدرضا جولایی در نشست بررسی پروژه‌های راهبردی این مجتمع بیان کرد: سیستم‌های برق‌رسانی پالایشگاه‌ها از اولویت‌های حیاتی تولید پایدار گاز است و پایش دقیق و مستمر آن ضروری است.

وی با اشاره به نقش پارس جنوبی در تأمین بخش عمده گاز، برق و بنزین کشور افزود: با تکیه بر توان متخصصان و کارکنان باتجربه، باید تأمین انرژی کشور را همچون سال‌های گذشته با موفقیت انجام دهیم.

مدیر هماهنگی و نظارت بر تولید شرکت ملی گاز ایران آمادگی کامل واحدهای پالایشگاهی پیش از آغاز فصل سرما را ضروری دانست و گفت: همچنین بازدیدهای جامع و مستمر از تجهیزات حیاتی برای جلوگیری از هرگونه اختلال در تولید گاز لازم است.

جولایی درباره پروژه کاهش مشعل‌سوزی در ۱۳ پالایشگاه پارس جنوبی گفت: این پروژه با روند مناسبی در حال اجراست، اما برای تحقق کامل اهداف نیازمند رفع مشکلات پیمانکاران و تسریع در عملیات هستیم.

وی تولید روزانه بیش از ۶۰۰ میلیون مترمکعب گاز در پالایشگاه‌های پارس جنوبی را عامل مهمی در رفاه مردم و ارتقای جایگاه ملی دانست و تصریح کرد: رسیدگی فوری به مشکلات فنی توربین‌ها برای جلوگیری از اختلال در فصل سرما ضروری است.

کد خبر 6591445
فاطمه صفری دهکردی

