به گزارش خبرگزاری مهر، رحیم مظفری، مشاور وزیر نفت گفت: موضوع مدیریت انرژی یکی از مهم‌ترین مسائل کشور است، اما هرگاه بحث انرژی مطرح می‌شود، اغلب مردم برداشت منفی پیدا می‌کنند و تصور می‌کنند این به معنای محدودیت سوخت، افزایش قیمت یا اختلال در تأمین بنزین، گاز یا برق است.

وی افزود: متأسفانه هنوز به مردم هدف واقعی مدیریت انرژی و کاهش شدت مصرف انرژی توضیح داده نشده است.

مظفری ادامه داد: بزرگ‌ترین مشکل، وضعیت فعلی انرژی کشور است که بر پایه رقابت نادرست برای بیشترین تولید و بیشترین مصرف شکل گرفته است.

مشاور وزیر نفت افزود: کاهش شدت مصرف انرژی از مهم‌ترین اهداف ماده ۴۶ برنامه مورد بحث ماست.

وی گفت: باید مشخص شود که برای تولید هر واحد محصول، مانند هر کیلوگرم کالا یا هر مترمربع ساختمان، چه میزان انرژی مصرف می‌کنیم.

مظفری افزود: همچنین پس از ساخت یک ساختمان، لازم است میزان انرژی مصرفی برای گرمایش یا سرمایش هر مترمربع آن ارزیابی شود.

مشاور وزیر نفت گفت: ماده ۴۶ قانون برنامه پنج‌ساله پیشرفته کشور بر همین کاهش شدت انرژی تأکید دارد و اهمیت آن در بخش ساختمان و زیرساخت به‌خوبی مشهود است.

وی افزود: این سازه‌ها از مواد معدنی و با صرف انرژی فراوان ساخته می‌شوند و در فرآیند استخراج مواد معدنی، تقریباً هیچ محدودیتی اعمال نمی‌شود.

این مقام مسئول گفت: فرآیند تبدیل مواد معدنی به مصالح ساختمانی نیازمند انرژی بسیار بالاست و ایران سه برابر متوسط جهانی برای ساخت‌وساز انرژی مصرف می‌کند.

وی افزود: این مصرف بالای انرژی در بخش ساخت و توسعه زیرساخت‌ها نکته‌ای پنهان است که معمولاً مورد توجه قرار نمی‌گیرد و شدت مصرف انرژی در تولید بسیاری از کالاها در کشور بیش از حد بالاست.

مشاور وزیر نفت گفت: این‌ها از جمله نکات اساسی و بنیادین ماده ۴۶ و ضرورت کاهش شدت مصرف انرژی است.