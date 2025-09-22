حمایت از نیروهای متخصص فاوا در اولویت شهرداری تهران است

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران، نشست مشترک ایمان صادقزاده، سرپرست سازمان فاوای شهرداری تهران و امیر یزدی، مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری تهران با هدف بررسی مسائل مرتبط با تأمین و حمایت از نیروهای متخصص حوزه فناوری اطلاعات و چالشهای جذب، نگهداشت و حمایت از نیروهای متخصص این حوزه برگزار شد.
ایمان صادقزاده در این نشست با تأکید بر اهمیت نیروهای متخصص در پیشبرد مأموریتهای سازمان، گفت: یکی از بزرگترین چالشهای ما در سازمان، تأمین نیروهای متخصص و همچنین مسائل مرتبط با حقوق و مزایا است. با توجه به ۲۴ ساعته بودن برخی خدمات و پشتیبانیهای سازمان، توجه ویژه به کارکنان و حمایت از آنان ضروری است.
وی با اشاره به نقش کلیدی این نیروها در تابآوری فناوری شهرداری افزود: نیروهای متخصص نهتنها موتور محرک توسعه خدمات الکترونیک شهری هستند، بلکه در شرایط بحرانی و هنگام حملات سایبری، خط مقدم دفاع از دادهها و زیرساختهای شهرداری محسوب میشوند. بنابراین لازم است برای جذب و نگهداشت این سرمایههای انسانی، سازوکارهای ویژهای در نظر گرفته شود؛ از جمله ایجاد مشوقهای شغلی، تسهیل مسیر ارتقای حرفهای و بهبود شرایط کاری آنان.
در ادامه، امیر یزدی، مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری تهران، با اشاره به نقش راهبردی سازمان فاوا در مدیریت دادهها و خدمات شهرداری اظهار داشت: سازمان فاوا یکی از مهمترین اتاقهای شهرداری تهران است و بروز هرگونه اختلال در آن میتواند همه بخشهای شهرداری را تحت تأثیر قرار دهد. این اهمیت در زمان وقوع حملات سایبری به خوبی برای همه مدیران روشن شد.
یزدی افزود: در این سازمان امنیت شغلی کارکنان از جایگاه ویژهای برخوردار است و خوشبختانه با تلاشهای صورت گرفته وضعیت منابع انسانی بهبود یافته است. نیروی انسانی در این حوزه نباید به شکل حجمی دیده شود، بلکه باید مورد حمایت و توجه جدی قرار گیرد.
وی در ادامه تأکید کرد: در چارچوب قوانین و ضوابط، هرگونه همکاری و حمایت لازم برای رفع موانع و بهبود شرایط پرداختیها و همچنین حمایت از نیروهای متخصص انجام خواهد شد. تلاش ما این است که با تعامل و به اشتراک گذاشتن تجربیات، شرایط بهتری برای همکاران ایجاد کنیم.
در پایان این نشست، مدیرکل سرمایه انسانی شهرداری تهران از همکاریها و اقدامات سازمان فاوای شهرداری تهران قدردانی کرد.
