کالاس: ۳ بار نقض حریم هوایی اروپا توسط روسیه در ۲ هفته تصادفی نیست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزیره، کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز دوشنبه در سخنانی در خصوص ادعای استونی پیرامون نقض حریم هوایی این کشور از سوی جنگنده‌های روسیه ادعا کرد: ۳ بار نقض حریم هوایی اتحادیه اروپا توسط روسیه در ۲ هفته تصادفی نیست.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تکرار مواضع خصمانه بروکسل علیه مسکو مدعی شد: روسیه با آزمایش مرزهای ما، امنیت مان را تضعیف می‌کند. می دانم که روسیه تا زمانی که اجازه داشته باشد به تحریکات خود ادامه خواهد داد.

کایا کالاس مسئول در این خصوص اضافه کرد: این موضوع امنیت مسکو را نیز تضعیف می‌کند.

این در حالیست که روسیه تا کنون بارها در این خصوص اعلام کرده است که جنگنده‌های این کشور در فضای بین المللی پرواز کرده و حریم هوایی استونی را نقض نکردند؛ اما با این وجو مسکو آماده رایزنی دیپلماتیک در این باره است.