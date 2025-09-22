  1. استانها
  2. یزد
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۱۶

تولد خارج از فصل یک رأس گوساله گوزن زرد ایرانی در خاتم

خاتم- تولد خارج از فصل یک رأس گوساله گوزن زرد ایرانی در سایت باغ شادی خاتم ثبت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی محمودی گفت: مأمورین اجرایی منطقه باغ شادی طی پایش سایت، یک رأس گوزن را مشاهده نموند که تازه‌متولدشده بود. وی افزود: باتوجه‌به اینکه زادآوری طبیعی این گونه در فصل بهار می‌باشد، این زایمان خارج از فصل صورت‌گرفته است.

سایت تکثیر و پرورش باغ شادی با وسعت ۲۰۰ هکتار در جنوبی‌ترین نقطه یزد و در قلب منطقه جنگلی باغ شادی شهرستان خاتم واقع شده است، گوزن زرد ایرانی، یک‌گونه منقرض شده در طبیعت به شمار می‌رود و تنها در سایت‌های محصور شده و تحت نظارت سازمان حفاظت محیط‌زیست وجود دارد.

گوزن زرد ایرانی، زیرگونه‌ای از گوزن زرد اروپایی است که در حال حاضر از گونه‌های در معرض خطر است و در فهرست سرخ اتحادیه بین‌المللی حفاظت از جمعیت و منابع طبیعی قرار دارد.

باید در نظر داشت، این گونه طی سال‌های اخیر به دلایل مختلفی از جمله کاهش زیستگاه‌های طبیعی، شکار غیرقانونی و اختلالات اقلیمی در معرض خطر انقراض قرار گرفته است، اما شرایط ایمن در زیستگاه باغ شادی، بستر مناسبی برای ادامه نسل این گونه کم‌نظیر فراهم کرده است.

