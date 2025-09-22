به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز دوشنبه در ستاد بیمه کشاورزی لرستان بر ضرورت تسریع در پرداخت غرامت‌ها و افزایش ضریب نفوذ بیمه در میان بهره‌برداران بخش کشاورزی استان تأکید کرد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت نقش بیمه در حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی، گفت: بیمه کشاورزی یکی از ابزارهای مهم برای جبران خسارت و ایجاد امنیت خاطر برای کشاورزان است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها در راستای افزایش ضریب نفوذ آن تلاش کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تسریع در پرداخت غرامت‌ها و ساده‌سازی فرایندهای بیمه‌ای از اولویت‌های ما است تا رضایت کشاورزان جلب شود و انگیزه بیشتری برای استفاده از خدمات بیمه داشته باشند.

صیادی همچنین روند پرداخت غرامت در زیر بخش‌های مختلف را تشریح کرد و گفت: غرامت خسارت‌دیدگان ناشی از خشکسالی، سرما و سایر عوامل، پس از جمع‌بندی نهایی به مرکز ارسال شده و از پایان آبان‌ماه به‌تناوب پرداخت خواهد شد.