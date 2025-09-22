  1. استانها
  2. لرستان
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۰:۲۳

غرامت خسارت به کشاورزان لرستانی از آبان‌ماه پرداخت می‌شود

خرم‌آباد - رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: غرامت خسارت خشکسالی، سرما و… به کشاورزان این استان از آبان‌ماه پرداخت می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی امروز دوشنبه در ستاد بیمه کشاورزی لرستان بر ضرورت تسریع در پرداخت غرامت‌ها و افزایش ضریب نفوذ بیمه در میان بهره‌برداران بخش کشاورزی استان تأکید کرد.

وی ضمن تأکید بر اهمیت نقش بیمه در حمایت از بهره‌برداران بخش کشاورزی، گفت: بیمه کشاورزی یکی از ابزارهای مهم برای جبران خسارت و ایجاد امنیت خاطر برای کشاورزان است و باید با همکاری همه دستگاه‌ها در راستای افزایش ضریب نفوذ آن تلاش کنیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، افزود: تسریع در پرداخت غرامت‌ها و ساده‌سازی فرایندهای بیمه‌ای از اولویت‌های ما است تا رضایت کشاورزان جلب شود و انگیزه بیشتری برای استفاده از خدمات بیمه داشته باشند.

صیادی همچنین روند پرداخت غرامت در زیر بخش‌های مختلف را تشریح کرد و گفت: غرامت خسارت‌دیدگان ناشی از خشکسالی، سرما و سایر عوامل، پس از جمع‌بندی نهایی به مرکز ارسال شده و از پایان آبان‌ماه به‌تناوب پرداخت خواهد شد.

