به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان عصر دوشنبه در سومین اجلاس رؤسا و مدیران کل بازرسی ستاد دستگاه‌های اجرایی کشور که با حضور علاالدین رفیع زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و سایر مدیران ارشد بازرسی برگزار شد، با تشکر از ستاد سازمان بازرسی کشور برای انتخاب تهران به عنوان سومین استان پایلوت، اظهار داشت: سال‌ها این طرح، مطالبه عمومی مردم بود و امروز به فضل خداوند در حال اجرایی شدن است.

استاندار تهران با اشاره به مکانیزم‌های این سامانه هوشمند توضیح داد: مردم می‌توانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در دستگاه‌ها، شکایت خود را به صورت شبانه‌روزی ثبت کنند. اپراتورها در ساعت‌های اداری پاسخگو هستند و شکایات ثبت‌شده در اولین فرصت در روز اداری بعد پیگیری می‌شوند.

معتمدیان این نوآوری را «انقلابی در حوزه پاسخگو کردن دستگاه‌ها» خواند و خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از نارضایتی‌های موجود، ناشی از ناکارآمدی و عدم پاسخگویی است که این طرح به‌صورت ریشه‌ای به آن می‌پردازد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین دلایل انتخاب تهران برای اجرای پایلوت این طرح ملی پرداخت و نوع حکمرانی در پایتخت را متفاوت از سایر استان‌ها دانست.

استاندار تهران با بیان اینکه ما در تهران شاهد حضور جمعیت شناوری بالغ بر چهار میلیون نفر در برخی روزهای هفته هستیم، افزود: تمرکز وزارتخانه‌ها، سازمان‌های ملی، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی، قضایی و قطب اصلی اقتصادی کشور در تهران، ارائه خدمات در این کلانشهر را به امری پیچیده و چندلایه تبدیل کرده است.

معتمدیان با تشریح لایه‌های مختلف مدیریت پایتخت تصریح کرد: لایه استانی مربوط به مدیریت خود استان تهران، لایه منطقه‌ای شامل استان‌های همجوار که علی‌رغم داشتن مراکز اداری خود، همچنان خدمات مورد نیاز را از تهران دریافت می‌کنند و لایه ملی، تمام استان‌های کشور به نوعی از خدمات مستقر در تهران بهره‌مند می‌شوند.

مقام عالی دولت در استان تهران با تأکید بر این نکته که همه ما در دستگاه‌های اداری کشور، خدمتگزار مردم هستیم، گفت: ارائه خدمت بی‌منت و پاسخگویی در مقابل مردم، موضوعی است که متأسفانه در برخی بخش‌ها کمرنگ شده است. ما آمادگی کامل داریم تا این طرح را در تهران با موفقیت عملیاتی کنیم.

بر اساس این گزارش، اجرای موفقیت‌آمیز این طرح پایلوت در تهران، می‌تواند الگویی برای گسترش آن در سطح ملی باشد و گام مؤثری در جهت تحقق حکمرانی هوشمند و بهبود کیفیت ارائه خدمات به شهروندان بردارد.