به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالیزاده عصر امروز دوشنبه در دیدار با سید ضیا هاشمی گفت: ظرفیتهای فرهنگی و هنری خوزستان بهویژه در حوزه سینما و موسیقی و همچنین توانمندیهای گردشگری استان باید در سطح ملی دیده و توسط دستگاههای مرتبط بهکارگیری شود.
وی با اشاره به نیاز استان به توسعه زیرساختهای فرهنگی افزود: تأمین اعتبارات برای ساخت سینما، خانه فرهنگ و خانه جوان از ضروریات است و همچنین باید ساخت فیلمهای بلند و کوتاه درباره تاریخ و میراث خوزستان در حوزههای دفاع مقدس، اجتماعی و سیاسی مورد توجه قرار گیرد.
استاندار خوزستان با تأکید بر اهمیت گردشگری بیان کرد: احیای گردشگری در شمال خوزستان بهویژه شوش و اهواز و همچنین در جنوبغرب استان و جزیره مینو باید در دستور کار قرار گیرد، بهویژه در پیوند با توسعه اقتصاد دریامحور.
در این دیدار، معاون فرهنگی و اجتماعی معاون اول رئیسجمهور نیز ضمن استقبال از دیدگاههای استاندار اعلام کرد: معاونت اول رئیسجمهور برای استفاده از ظرفیتهای خوزستان و بسیج امکانات وزارتخانهها، بهویژه فرهنگ و ارشاد اسلامی، میراث فرهنگی و مناطق آزاد، آمادگی کامل دارد.
