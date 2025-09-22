معاون استاندار: گلستان رتبه ۲۱ کشوری در جمعیت سالمندان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی شامگاه دوشنبه درجلسه شورای سالمندان استان گلستان با اشاره به جمعیت ۲۱۴ هزار نفری سالمندان استان گلستان و کسب رتبه ۲۱ در میان استان‌های کشور، خواستار اجرای برنامه‌های متنوع هفته سالمند، تجلیل از بازنشستگان در دستگاه‌های اجرایی و ترویج فرهنگ احترام به سالمندان در خانواده‌ها شد.

وی همچنین حضور سالمندان در کنار جوانان را موجب افزایش نشاط و امید در سالمندان دانست و افزود: این ارتباط، علاوه بر اثرات مثبت بر خود سالمندان، الهام‌بخش نسل‌های آینده نیز خواهد بود. بنابراین، باید بستری فراهم شود تا دانش‌آموزان و دانشجویان بتوانند از تجارب ارزشمند سالمندان بهره‌مند شوند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان خواستار ارائه گزارش عملکرد شهرداری گرگان و صندوق بازنشستگی در جلسه آتی شورای سالمندان شد و تأکید کرد: هر گونه اقدام در جهت تکریم سالمندان، هرچند کوچک، نشان‌دهنده قدردانی جامعه از خدمات و زحمات این قشر است.