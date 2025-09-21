به گزارش خبرنگار مهر، کیومرث حبیبی عصر یکشنبه در جلسه ستاد مناسب‌سازی استان کردستان که در سالن جلسات سازمان بهزیستی برگزار شد، با اشاره به روند جهانی سالمندی جمعیت، خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای مناسب‌سازی فضاهای شهری و اماکن عمومی شد.

وی با بیان اینکه کشور ایران نیز از روند جهانی سالمندی مستثنی نیست، تأکید کرد: لازم است تا با توجه به این موضوع، توجه بیشتری به مناسب‌سازی محیط‌های شهری و اماکن عمومی، به ویژه برای جامعه کم‌توان و سالمندان، معطوف شود.

مناسب‌سازی محیط در اسناد بالادستی کشور مورد تاکید قرار گرفته است

وی با اشاره به این که مناسب‌سازی محیط و تسهیل تردد مهم‌ترین مطالبه این قشر از جامعه است، افزود: اگرچه در اسناد بالادستی کشور بر این موضوع تأکید شده، اما در عمل هنوز فاصله زیادی با استانداردهای مطلوب دیده می‌شود.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان تصریح کرد: منابع مالی دولت محدود است اما باید با اولویت‌بندی زمینه اجرای طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی در مناطق مختلف فراهم شود.

حبیبی همچنین به مشکلاتی چون حفاری‌های غیرمنظم و ایجاد شیارهای عمیق در سطح شهرها که موجب تحمیل بار مالی مضاعف به شهرداری‌ها می‌شود، اشاره کرد و افزود: این اقدامات باید با هماهنگی و مدیریت اصولی انجام گیرد تا از تحمیل هزینه‌های اضافی جلوگیری شود.

لزوم مناسب‌سازی مدارس و مراکز آموزشی برای دانش‌آموزان کم‌توان

وی در ادامه، مناسب‌سازی مدارس و مراکز آموزشی و اختصاص سرویس ایاب‌وذهاب به دانش‌آموزان کم‌توان را از دیگر ضرورت‌های این حوزه دانست و بر لزوم رعایت الزامات مناسب‌سازی در هنگام صدور مجوز ساخت‌وساز تأکید کرد.

معاون عمرانی استاندار کردستان همچنین پیشنهاداتی برای بهبود وضعیت مناسب‌سازی مطرح کرد که از جمله آن‌ها می‌توان به برگزاری دوره‌های تخصصی مناسب‌سازی برای بخش‌های دولتی و خصوصی، احداث شهرک سلامت در سنندج و ایمن‌سازی ورودی مدارس اشاره کرد.