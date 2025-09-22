به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی ریابکوف، معاون وزیر خارجه روسیه امروز دوشنبه در دیدار با نایجل کیسی سفیر انگلیس در روسیه، نیکولاس دو ریویر سفیر فرانسه و آنکه هولشتاین کاردار موقت آلمان در مورد تلاش تروئیکای اروپایی (انگلیس، آلمان و فرانسه) طرف ایران در توافق سال ۲۰۱۵ با تهران (برجام) برای اعمال مجدد تحریمهای غیرقانونی ضدایرانی گفتگو کرد.
وزارت خارجه روسیه در بیانیهای در این خصوص اعلام کرد: ۴ دیپلمات درباره وضعیت تلاشهای غیرقانونی طرفهای اروپایی برجام برای اجرای مکانیسم ماشه که امکان بازگرداندن تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران را فراهم میکند، گفتگو کردند.
در بیانیه صادره از سوی وزارت خارجه روسیه آمده است: طرف روسی استدلال کرد که انگلیس، آلمان و فرانسه هیچ مبنای قانونی برای انجام این کار ندارند. نتایج پیش نویش قطعنامه بازگرداندن محدودیتهای ضدایرانی که در ۱۹ سپتامبر برگزار شد، از نظر قانونی باطل است و نمیتواند بهانهای برای هرگونه اقدام عملی برای اعمال فشار تحریمی بر تهران به دلیل برنامه هستهایاش باشد.
وزارت امور خارجه روسیه همچنین خاطرنشان کرد که مسکو قاطعانه از طرفهای اروپایی برجام میخواهد که اقدامات تحریک آمیز خود را متوقف کنند، مسیر خود را از تشدیدکننده تنش تغییر دهند و به مذاکراتی بازگردند که به رفع هرگونه سوءظن پیرامون برنامه هستهای صلحآمیز ایران کمک میکند.
