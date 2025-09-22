  1. استانها
۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۰۴

امام جمعه بابل: زباله به معضل زیست‌محیطی و بحران تبدیل شد

بابل- امام جمعه بابل با انتقاد از کم‌کاری در مدیریت زباله گفت: انباشت حجم زیاد زباله به معضل زیست محیطی در شهرستان تبدیل شده است.

حجت الاسلام مجتبی روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات پسماند در شهرستان بابل اظهار داشت: محل دفن زباله این شهر در منطقه جنگلی انجیلسی قرار داشت که روزانه حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ تن زباله از شهرهای بابل، زرگرشهر، گتاب، امیرکلا، گلوگاه و روستاهای مجاور را در خود جای می‌داد.

.وی ادامه داد: زباله‌ها به صورت غیربهداشتی در این منطقه انباشت می‌شدند، از طرف دیگر شیرابه زباله‌ها نیز به نهر وارد و جاری می‌شد و برای روستاهای پایین دست مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

حجت‌الاسلام روحانی دربخش دیگری از صحبت‌هایش به کم کاری شهرداری در راستای پیگیری معضلات تجمع زباله در سطح شهرستان، اشاره کرد و گفت: متاسفانه شهرداری در این راستا بی‌توجهی کرده و هیچ گونه اقدامی انجام نداده است در صورتی که می‌توانست با ساز و کارهای بهتری اقدامات لازم را برای تبدیل زباله‌ها به کمپوست انجام دهد.

امام جمعه بابل مازندران دربخش دیگری ازصحبت‌هایش به پیگیری مردم درجهت رفع مشکل تجمع زباله در سطح شهرستان و محل دپوی آنها، گریزی زد و افزود: اهالی منطقه نسبت به رفع معضل تجمع زباله پیگیری‌های زیادی انجام دادند و از طریق مراجع قضائی مسئله مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت تا اینکه از خردادماه سال گذشته براساس حکم قضایی جلوی دفن زاله در منطقه انجیلسی گرفته شد و شهرداری از جهت نبود محلی برای دفن زباله با مشکلات زیادی مواجهه گردید.

وی تصریح کرد: شهرداری هر ۱۰ روز یکبار محلی را برای دفن و دپوی زباله در نظر می‌گیرد اما این معضل با تغییرات و جابجایی محل دفن زباله به صورت موقت حل نمی‌شود و بایستی تدابیر ویژه ای صورت گیرد.

حجت‌الاسلام روحانی همچنین عنوان کرد: علیرغم تلاش‌های صورت گرفته برای راضی کردن اهالی منطقه برای دفن و دپوی زباله در همان محل قبلی، ورود استاندار مازندران به موضوع جذب سرمایه گذار برای ایجاد سوله و تبدیل زباله به کمپوست، تفکیک زباله از مبدا و.... هنوز نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.

وی همچنین به بیان و پیگیری مشکلات و خواسته‌های مردم و مسئولان در این حوزه اشاره کرد و افزود: چندین مرتبه در خطبه‌های نماز جمعه خواست و مطالبه جدی و بحق مردم و از طرف دیگر تلاش مسئولان برای رفع معضل دفن زباله، مطرح شده است اما متاسفانه تاکنون اقدام درخوری از سوی مردم و مسئولان صورت نگرفته است و همچنان مشکل پابرجاست.

امام جمعه بابل مازندران اظهار کرد: لذا انتظار می‌رود با تدابیر ویژه و بررسی تمام جوانب، این مشکل و معضل بزرگ دفن و دپوی زباله رفع شود.

