حجت الاسلام مجتبی روحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات پسماند در شهرستان بابل اظهار داشت: محل دفن زباله این شهر در منطقه جنگلی انجیلسی قرار داشت که روزانه حدود ۲۵۰ تا ۲۸۰ تن زباله از شهرهای بابل، زرگرشهر، گتاب، امیرکلا، گلوگاه و روستاهای مجاور را در خود جای می‌داد.

.وی ادامه داد: زباله‌ها به صورت غیربهداشتی در این منطقه انباشت می‌شدند، از طرف دیگر شیرابه زباله‌ها نیز به نهر وارد و جاری می‌شد و برای روستاهای پایین دست مشکلاتی ایجاد می‌کرد.

حجت‌الاسلام روحانی دربخش دیگری از صحبت‌هایش به کم کاری شهرداری در راستای پیگیری معضلات تجمع زباله در سطح شهرستان، اشاره کرد و گفت: متاسفانه شهرداری در این راستا بی‌توجهی کرده و هیچ گونه اقدامی انجام نداده است در صورتی که می‌توانست با ساز و کارهای بهتری اقدامات لازم را برای تبدیل زباله‌ها به کمپوست انجام دهد.

امام جمعه بابل مازندران دربخش دیگری ازصحبت‌هایش به پیگیری مردم درجهت رفع مشکل تجمع زباله در سطح شهرستان و محل دپوی آنها، گریزی زد و افزود: اهالی منطقه نسبت به رفع معضل تجمع زباله پیگیری‌های زیادی انجام دادند و از طریق مراجع قضائی مسئله مورد رسیدگی و بررسی قرار گرفت تا اینکه از خردادماه سال گذشته براساس حکم قضایی جلوی دفن زاله در منطقه انجیلسی گرفته شد و شهرداری از جهت نبود محلی برای دفن زباله با مشکلات زیادی مواجهه گردید.

وی تصریح کرد: شهرداری هر ۱۰ روز یکبار محلی را برای دفن و دپوی زباله در نظر می‌گیرد اما این معضل با تغییرات و جابجایی محل دفن زباله به صورت موقت حل نمی‌شود و بایستی تدابیر ویژه ای صورت گیرد.

حجت‌الاسلام روحانی همچنین عنوان کرد: علیرغم تلاش‌های صورت گرفته برای راضی کردن اهالی منطقه برای دفن و دپوی زباله در همان محل قبلی، ورود استاندار مازندران به موضوع جذب سرمایه گذار برای ایجاد سوله و تبدیل زباله به کمپوست، تفکیک زباله از مبدا و.... هنوز نتیجه مطلوبی حاصل نشده است.

وی همچنین به بیان و پیگیری مشکلات و خواسته‌های مردم و مسئولان در این حوزه اشاره کرد و افزود: چندین مرتبه در خطبه‌های نماز جمعه خواست و مطالبه جدی و بحق مردم و از طرف دیگر تلاش مسئولان برای رفع معضل دفن زباله، مطرح شده است اما متاسفانه تاکنون اقدام درخوری از سوی مردم و مسئولان صورت نگرفته است و همچنان مشکل پابرجاست.

امام جمعه بابل مازندران اظهار کرد: لذا انتظار می‌رود با تدابیر ویژه و بررسی تمام جوانب، این مشکل و معضل بزرگ دفن و دپوی زباله رفع شود.