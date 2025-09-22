کمیته تغییر کاربری استان بوشهر تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری بوشهر دوشنبه شب در این نشست بر ضرورت مدیریت اصولی تغییر کاربری‌ها و توجه به توسعه متوازن شهری و روستایی تاکید کرد.

شاپور رجایی افزود: هدف از تشکیل این کمیته، ایجاد انسجام و شفافیت در روند بررسی پرونده‌های تغییر کاربری است تا تصمیمات با رویکرد کارشناسی، رعایت ضوابط قانونی و پاسخگویی به نیازهای واقعی مردم اتخاذ شود.

این نشست با حضور مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر و جمعی از مدیران و کارشناسان مرتبط تشکیل شد پرونده‌های مربوط به شهرستان‌های بوشهر، تنگستان، دشتستان، کنگان، دیلم، دشتی، جم و عسلویه مورد بررسی قرار گرفت و تصمیمات لازم در خصوص اصلاح محدوده‌ها و تغییر کاربری‌ها اتخاذ شد.