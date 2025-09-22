به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مسلم وافی دوشنبه شب در اجتماع مردم شهرستان پارسیان با انتقاد از کم‌کاری در قبال مردم غزه، بر لزوم اقدام عملی و رسانه‌ای تأکید کرد و گفت: خدا به کسانی مدال می‌دهد که به‌موقع عمل کنند.

وی افزود: در تاریخ، کسانی بوده‌اند که چون دیر اقدام کردند، حتی خون‌شان برای خدا ارزش نداشت.

وافی با اشاره به بمباران بیمارستان‌های غزه توسط رژیم صهیونیستی، گفت: در حالی که امروز سه بیمارستان بزرگ را با خاک یکسان کردند، ما هنوز داریم بحث می‌کنیم که اعتراض‌مان را چطور و کی بیان کنیم. برخی توان حرکت دارند، برخی توان رسانه‌ای و باید با تجمیع همه توانایی‌ها پای کار آمد چرا که اکنون وقت اقدام است، نه تماشا.

مسئول کاروان یاران صمود با ذکر خاطره‌ای از بانویی در روستای زیرکوه که با وجود ناتوانی در سفر یا ضبط فیلم، برای همراهی روحی و رسانه‌ای اعلام آمادگی کرده بود، افزود: گاهی یک تایپ ساده از صدها حرکت موثرتر است؛ هرکس باید با توان خودش به میدان بیاید.

او خطاب به دانشگاهیان، روحانیون، رسانه‌داران و مردم تأکید کرد: ما انتظار نداریم همه بیایند، اما حداقل صدایشان را بلند کنند؛ امروز وقت گفتن است، نه فردا که غزه با خاک یکسان شده باشد.

وافی با اشاره به قایق‌هایی که از دریای مدیترانه در حال حرکت به سمت سواحل غزه هستند، گفت: بعضی از این افراد غیرمسلمان‌اند ولی جان‌شان را برای مسلمانان به خطر می‌اندازند. ما که مدعی اسلام هستیم، چه کرده‌ایم؟

وی افزود: تاریخ تحولات بزرگی به خود دیده که با فداکاری‌های غیرمنتظره رقم خورده‌اند؛ حالا وقت آن است که بپرسیم، در این مقطع حساس، ما کجای تاریخ خواهیم ایستاد؟

او با یادآوری شب‌های قدر و اثرات یک سخن ساده بر حرکت یک انسان، گفت: گاهی یک جمله در منبر، جان یک مسیر را عوض می‌کند. حتی اگر در این مسیر جان بدهیم، ارزشش را دارد و اگر کشتی ما را زدند، ما وظیفه‌مان را انجام داده‌ایم.

وافی در پایان با تأکید بر مسئولیت رسانه‌ای مردم گفت: غفلت رسانه‌ای بزرگ‌ترین ضربه است؛ ما آمده‌ایم تا بگوییم در برابر خون مردم غزه ساکت نیستیم و تلاش می‌کنیم صدای‌مان به خدا و به دنیا برسد.